Pogoda w Gdańsku: 24-26 kwietnia

Mieszkańcy Gdańska mogą liczyć na spokojny i słoneczny początek weekendu, jednak aura szybko się zmieni. W kolejnych dniach temperatura będzie systematycznie spadać, a wiatr wyraźnie przybierze na sile. Pojawią się również przelotne opady deszczu, które zdominują pogodę w drugiej części weekendu.

Piątek w Gdańsku zapowiada się bardzo przyjemnie. Na niebie nie będzie chmur, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 12 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodna, z temperaturą minimalną w okolicach 5°C. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, osiągając około 4 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie komfortowe.

Zmiana pogody w sobotę: wiatr i deszcz

Sobota przyniesie załamanie pogody. Chociaż temperatura w ciągu dnia spadnie nieznacznie, do około 11 stopni, to noc pozostanie równie chłodna jak poprzednia, ze wskazaniami termometrów na poziomie 5°C. Największą zmianą będzie jednak wiatr, który gwałtownie przybierze na sile i osiągnie prędkość 7 m/s. Mimo prognoz bezchmurnego nieba, w mieście mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Zimna i wietrzna niedziela

Niedziela będzie najchłodniejszym i najbardziej wietrznym dniem weekendu w Gdańsku. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 7 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 4°C. Wiatr utrzyma swoją dużą siłę, a jego prędkość wzrośnie nawet do 8 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Możliwe są także niewielkie, symboliczne opady deszczu.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Pogoda w Gdańsku zachęca, by w pełni wykorzystać słoneczny piątek na dłuższe spacery i aktywności na świeżym powietrzu. Sobota i niedziela, z uwagi na silny wiatr, ochłodzenie i możliwe opady, będą lepszym czasem na krótsze wyjścia w cieplejszych ubraniach. Warto też rozważyć wizytę w miejscach, które oferują schronienie przed wiatrem i deszczem, pozwalając spędzić czas w bardziej komfortowych warunkach.

Dane pogodowe: OpenWeather