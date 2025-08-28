Pogrzeb druha Krystiana Dułaka w Sierakowicach. Ten widok poruszy każdego

Konrad Marzec
2025-08-28 15:41

Na czwartek (28 sierpnia 2025) zaplanowano pogrzeb druha Krystian Dułaka z Sierakowic. Młody mężczyzna zginął w trakcie akcji w Kawlach (województwo pomorskie). Strażak ochotnik brał udział w prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Uroczystości miały charakter państwowy. Do powiatu kartuskiego przyjechały ważne osobistości z kraju.

  • Strażak ochotnik Krystian Dułak zginął w trakcie akcji w województwie pomorskim. Podczas przeszukania pogorzeliska hali w Kawlach odnaleziono ciało druha z OSP Sierakowice, który zaginął 13 września.
  • W czwartek (28 sierpnia) w Sierakowicach odbył się pogrzeb druha Krystiana Dułaka. Na uroczystości pojawili się m.in. komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek oraz komendant wojewódzki policji nadinsp. Bogusław Ziemba.
  • Rodzina, przyjaciele, koleżanki, koledzy, strażacy i oficjele - wszyscy chcieli towarzyszyć bohaterowi w jego ostatniej drodze. Uroczystość miała charakter państwowy.

Strażak zginął w płonącej hali. Druh z OSP Sierakowice to prawdziwy bohater

- Mieliśmy tyle planów i marzeń do realizacji. Za kilka dni mieliśmy świętować 100-lecie naszej jednostki, a teraz Ciebie już nie ma - pisali przedstawiciele OSP w Sierakowicach po śmierci Krystiana Dułaka. Strażacy byli przygotowani na akcję, jakich doświadczyli wiele. Nikt nie spodziewał się tragicznego finału. Młody mężczyzna zginął w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, które były następstwem pożaru zakładu produkcyjnego w Kawlach.

- Dla Ciebie nie było rzeczy niemożliwych. Będzie nam brakowało Twojego uśmiechu, poczucia humoru, dobrego słowa… Będzie nam tak zwyczajnie brakowało Ciebie - naszego Przyjaciela i przede wszystkim BOHATERA. W naszej strażnicy zawsze będzie miejsce dla Ciebie - podkreślili jego koledzy i koleżanki (pisownia oryginalna).

Czytaj tutaj: Krystian zginął w trakcie akcji strażaków. "Ciężko się pogodzić ze stratą"

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z pogrzebu Krystiana Dułaka w Sierakowicach

Pogrzeb druha Krystiana Dułaka. Wzruszająca ceremonia w Sierakowicach
11 zdjęć

Pogrzeb Krystiana Dułaka w Sierakowicach

Sierakowice to mała wieś w powiecie kartuskim. To właśnie tutaj przyjechał m.in. komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek. Chciał towarzyszyć rodzinie i przyjaciołom druha Krystiana Dułaka. Przed południem miała miejsce zbiórka pocztów sztandarowych przy remizie OSP Sierakowice. Następnie mieliśmy przemarsz do kościoła pw. św. Marcina, gdzie o 13:00 rozpoczęła się msza święta.

O wspaniałą oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej, a mszę odprawił biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, ksiądz Wiesław Szlachetka. Tej ceremonii lokalna społeczność długo nie zapomni. Strażak ochotnik został pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadawanym przez Prezydenta RP i Odznaką Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, przyznawaną przez MSWiA. Minister Kierwiński złożył kondolencje rodzinie.

Koledzy i koleżanki strażaka podkreślają, że podejmą wyzwanie i będą kontynuować dzieło Krystiana i dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. - Na zawsze pozostaniesz także w naszych sercach! Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych Krystiana - podkreślili druhowie z OSP Sierakowice.

Pogrzeb Strażaka
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
ŚMIERĆ STRAŻAKA