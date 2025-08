W polskim parlamencie toczy się dyskusja, która może doprowadzić do likwidacji jednego z dni ustawowo wolnych od pracy.

Senacka Komisja Petycji rozpatruje wniosek obywatelski dotyczący usunięcia 6 stycznia (Święta Trzech Króli) z kalendarza dni wolnych, argumentując to poprawą wydajności gospodarki.

Święto to zostało przywrócone w 2011 roku po latach nieobecności, dzięki inicjatywie obywatelskiej. Czy Polacy znów stracą ten dzień wolny?

Polacy stracą dzień wolny? Jest nowa propozycja

Jak podaje portal forsal.pl, w polskim parlamencie toczy się dyskusja, która może zakończyć się likwidacją wolnego dnia 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Senacka Komisja Petycji rozpatruje wniosek obywatelski z 6 czerwca 2025 r. (sygn. P11-83/25), który zakłada usunięcie dnia wolnego przypadającego 6 stycznia. Główny argument? Poprawa wydajności pracy i kondycji gospodarki. Zdaniem autora petycji, obecny kalendarz dni wolnych nie przystaje do wyzwań współczesnej rzeczywistości ekonomicznej.

Co ciekawe, choć dziś dla wielu Polaków dzień 6 stycznia to naturalna część świątecznego wypoczynku, to przez lata nie był wolny od pracy. W 1960 roku władze PRL wykreśliły go z katalogu świąt wolnych, podobnie jak 15 sierpnia. Dopiero w III RP rozpoczęto działania na rzecz jego przywrócenia.

Przełomem był 2010 rok, kiedy to inicjatywa obywatelska pod przewodnictwem Jerzego Kropiwnickiego zebrała ponad milion podpisów. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy, a 6 stycznia 2011 r. po raz pierwszy od lat stał się ponownie dniem wolnym.

Czy Polacy znów pójdą do pracy 6 stycznia?

Choć na razie petycja znajduje się na etapie analiz i konsultacji w Senacie, jej ewentualne przyjęcie może oznaczać początek legislacyjnej ścieżki prowadzącej do zniesienia dnia wolnego. Gdyby tak się stało, Polacy po raz pierwszy od 15 lat musieliby rozpocząć rok roboczy bez dodatkowego odpoczynku po Nowym Roku. Na ostateczne decyzje musimy jednak jeszcze poczekać.

Dni wolne od pracy w 2025 roku [HARMOONOGRAM]

Ile jest dni wolnych od pracy w 2025?

Jak w poprzednich latach i w roku 2025 obowiązuje kilka dni ustawowo wolnych od pracy. Pare tego typu dat już za nami, lecz - jak się okazuje - sporo wolnego jeszcze czeka. Najbliższy długi weekend już za chwilę, bowiem 15 sierpnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i tym samym piątek jest dniem wolnym od pracy. Pełny harmonogram znajdziecie w galerii zdjęć powyżej.