Polacy wracają nad Bałtyk. Nadchodzące upały zrobiły swoje! "Telefonów jest więcej"

Pogoda nad morzem. Bałtyk ponownie zaskoczy aurą

Całkiem niedawno pisaliśmy o beznadziejnej pogodzie nad polskim morzem. Padał deszcz, miejscami przechodziły burze, a wiatr był zdecydowanie jednym z silniejszych w tym roku - Odwiedziłam Bałtyk w szczycie sezonu. Pogoda nie dopisuje. Wiatr, deszcz i burze. Turystów na plaży praktycznie nie było. Teraz jednak ma się to zmienić! Kolejne dni mają sprzyjać opalaniu i wypoczywaniu nad Bałtykiem. 29 lipca w Mielnie termometry wskażą 24 stopnie Celsjusza, natomiast 30 lipca już aż 29 stopni Celsjusza! Jeszcze cieplej będzie w Gdańsku, gdzie temperatura będzie oscylowała w granicach 26-31 stopni Celsjusza.

Polacy ruszają nad Bałtyk

W związku z lepszą pogodą wielu Polaków zarezerwowało sobie pobyty nad morzem, aby skorzystać z letniej aury. Na popularnym serwisach rezerwacyjnych dostępnych obiektów noclegowych jest coraz mniej, a ceny poszły w górę. Właściciele hoteli i apartamentów nadmorskich widzą rosnące zainteresowanie i tak komentują całą sytuację:

Telefonów jest więcej. Nadchodzące upały sprawiły, że ludzie ponownie chcą do nas przyjechać i szukają noclegów. Ostatnie tygodnie były spokojniejsze, ale teraz znów zainteresowanie jest większe - mówiła nam jedna z właścicielek apartamentów w Mielnie.

Tak wyglądało Mielno w szczycie sezonu [ZDJĘCIA]

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Gdzie nad morze w Polsce? Te miejscowości to hit

Polskie wybrzeże oferuje znacznie więcej niż tylko najbardziej znane kurorty, takie jak Mielno, Gdańsk czy Kołobrzeg. Coraz więcej turystów decyduje się odkrywać mniej oczywiste miejscowości, które kuszą szerokimi plażami, malowniczymi krajobrazami i spokojniejszą atmosferą. Wzdłuż Bałtyku nie brakuje miejsc idealnych zarówno dla rodzin z dziećmi, miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osób szukających ciszy z dala od tłumów, a oto kilka z nich:

Pobierowo

Międzyzdroje

Łeba

Dębki

Ustka.