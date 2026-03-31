Policja znalazła w garażu ciało zaginionego 65-latka z Pomorza. Są zarzuty dla 24-latka

Dawid Piątkowski
2026-03-31 14:15

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego odkryli ciało zaginionego 65-letniego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w garażu, zabezpieczone w czarnym worku ukrytym pod samochodem na terenie posesji w gminie Zblewo. W sprawie zatrzymano 24-latka, który usłyszał zarzut zabójstwa. Szczegóły poniżej.

Autor: Anna Kisiel

Makabryczne odkrycie w garażu

Jak informuje RMF FM, 24-latek usłyszał zarzuty zabójstwa i znieważenia zwłok. Grozi mu nawet dożywocie. Śledczy ustalili, że to on może stać za śmiercią 65-letniego mężczyzny z gminy Zblewo, którego ciało odnaleziono w garażu na jego posesji. Zgłoszenie o zaginięciu 65-latka wpłynęło do policji w sobotę. Funkcjonariusze udali się na jego posesję, gdzie zwrócili uwagę na zamknięty na klucz, osmolony garaż.

Pod stojącym w środku pojazdem natrafili na czarny worek. Jak informowali przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w nim znajdowały się zwłoki poszukiwanego mężczyzny.Wówczas ustalono także, że 65-latek miał rany cięte szyi.

Zatrzymany 24-latek. Usłyszał poważne zarzuty

W związku ze sprawą zatrzymano 24-letniego Michała Z. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł „Dziennik Bałtycki”, mężczyzna może być synem ofiary. Z ustaleń prokuratury wynika, że zatrzymany częściowo przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, jednak ich treść nie została ujawniona.

24-latek usłyszał zarzuty zabójstwa oraz znieważenia zwłok. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o areszcie dla podejrzanego. Trwa śledztwo w sprawie.

