Polska nastolatka inspiracją dla świata! Kornelia Wieczorek w gronie "Girls of the Year 2025"

Kornelia Wieczorek, licealistka z Gdyni, została wyróżniona przez magazyn "Time" w zestawieniu "Girls of the Year 2025".

Wyróżnienie to docenia jej imponujące sukcesy naukowe, w tym osiągnięcia w neurobiologii i stworzenie innowacyjnego, biodegradowalnego nawozu.

Obecnie pracuje nad bezpłatnym narzędziem do diagnostyki dermatologicznej za pomocą telefonu, a jej działalność docenił również Forbes.

Jakie inne projekty ma w planach młoda innowatorka i jak jej osiągnięcia wpłyną na przyszłość?

Magazyn "Time" we współpracy z Grupą LEGO zaprezentował listę "Girls of the Year 2025", wyróżniającą 10 młodych kobiet, które wywierają realny wpływ na swoje otoczenie. Wśród laureatek znalazły się przedstawicielki m.in. Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Japonii oraz Polski – Kornelia Wieczorek. Co sprawiło, że licealistka z Gdyni znalazła się w tak zaszczytnym gronie?

Kornelia Wieczorek, pomimo młodego wieku, ma już na swoim koncie liczne sukcesy naukowe. Szczególnie dynamicznie rozwija się w dziedzinie neurobiologii. Zdobyła złoty medal w British Intermediate Biology Olympiad, wyróżniając się spośród ponad 17 tysięcy uczestników. Otrzymała również ofertę stażu w laboratorium profesora Ulfa Dettmera na Harvardzie oraz pełne stypendium na prestiżowy program Yale Young Global Scholars, gdzie uczestniczyła w zajęciach z neuroanatomii i realizowała projekt badawczy dotyczący choroby Alzheimera i terapii CBT oraz DBS. Ponadto, została uhonorowana tytułem najlepszego biologa w województwie, brała udział w konkursach BrainBee i Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu, uczestniczyła w wykładach medycznych GUMed oraz w konferencji neurobiologicznej Mindflow.

Swoją naukową pasję licealistka rozwija w ramach pracowni innowacji 3LAB III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. To właśnie tam, w wieku zaledwie 14 lat, Kornelia wraz z koleżanką Dianą Serjant stworzyła biodegradowalny nawóz oparty na szczepach bakterii Rhizobium, mający wspierać wzrost nasion bez degradacji gleby. Projekt ten, zrealizowany w ramach 3LAB, przyniósł licealistkom tytuł laureatek Konkursu Explory i Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni.

Kornelia nie poprzestaje na jednym projekcie. Obecnie pracuje również nad diagnostyką dermatologiczną, dążąc do stworzenia ogólnodostępnego i bezpłatnego narzędzia do badania zmian skórnych za pomocą telefonu. Projekt ten realizuje wspólnie z kolegą Leonem Krupą, również w ramach pracowni innowacji 3LAB. W ubiegłym roku młoda gdynianka zdobyła wyróżnienie w kategorii „Agrotech & Food Technology” w konkursie „Młody wynalazca. W poszukiwaniu polskiego Sama Altmana” organizowanego przez Rzeczpospolitą. Co więcej, jej działalność została doceniona w rankingu 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu Forbes.