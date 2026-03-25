Polska powiększyła się o nowy kawałek lądu. Wyłonił się prosto z Bałtyku

Anastazja Lisowska
2026-03-25 8:32

W ostatnich dniach mieszkańcy oraz turyści, którzy postanowili udać się na Półwysep Helski mieli okazję zobaczyć na własne oczy coś nietypowego, a mianowicie nowy kawałek Polski. Okazuje się bowiem, że po długiej zimie z Bałtyku wyłonił się nam nowy cypel! Mamy zdjęcia.

Urokliwy Hel i unikalny Półwysep Helski

Hel to kameralne, ale niezwykle urokliwe miasto w województwie pomorskim, leżące na samym końcu Półwyspu Helskiego. Jego wyjątkowe położenie od lat kusi turystów szukających kontaktu z naturą i nadmorskiego klimatu.

Główną atrakcją tej miejscowości jest sam Półwysep Helski, który charakteryzuje się specyficzną budową. To 34-kilometrowa mierzeja oddzielająca otwarty Bałtyk od wód Zatoki Puckiej, która uformowała się w wyniku działania prądów morskich. W swoim najwęższym fragmencie, niedaleko Władysławowa, mierzeja mierzy ledwie 100 metrów szerokości, by w okolicach Helu rozszerzyć się do 3 kilometrów. Teren ten jest chroniony w ramach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Półwysep Helski zyskał nowy ląd

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno o tym, że Półwysep Helski zaczął się powiększać. W sieci, m.in. na facebookowym profilu Photography And Art, opublikowano ujęcie z drona. Widać na nim wyraźnie, że lądu jest więcej w porównaniu do stanu sprzed zaledwie kilku miesięcy.

Nowy cypel na Bałtyku. Polska zyskała więcej terytorium

Za ten nieoczekiwany przyrost terytorium odpowiadają wyłącznie siły natury, co oznacza, że zjawisko może okazać się krótkotrwałe. Taki fragment lądu łatwo może zniknąć przy zmianie pogody, na przykład podczas silnego sztormu. Zdjęcie półwyspu można zobaczyć poniżej.

Internauci komentują nowy skrawek Polski

Pod opublikowanym zdjęciem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy z entuzjazmem przyjęli to nietypowe zjawisko. Poniżej przedstawiamy wybrane reakcje:

Super jak z roku na rok Polska się rozrasta.

Ale cudny widok! Ciekawe czy utrzyma się ten mini półwysep do końca sierpnia

Natura robi swoje. 1000 lat temu cała Mierzeja Helska, to było kilka piaszczystych wysp.

