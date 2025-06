Gdzie są najpiękniejsze widoki według kierowców?

Ranking najpiękniejszych krajobrazów powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej przez firmę DiscoverCars, która specjalizuje się w wynajmie samochodów. Aż 6449 kierowców oceniło krajobrazy mijane w różnych krajach, przyznając im noty od 1 do 10. Zwycięzcą okazała się Irlandia (9,52/10), nazywana nie bez powodu "Szmaragdową Wyspą". To kraj pełen zielonych wzgórz, mglistych dolin i majestatycznych klifów, gdzie deszczowa pogoda dodaje pejzażom uroku rodem z baśni. Szczególnie zachwyciła trasa Wild Atlantic Way, ciągnąca się wzdłuż atlantyckiego wybrzeża.

Tu są najpiękniejsze widoki według kierowców [RANKING]

Polska – krajobrazowa potęga w oczach podróżujących

W zestawieniu znalazło się 10 krajów, a jednym z nich była Polska! Tym samym mamy dowód na to, że Polska mimo iż często pomijana w rankingach globalnych piękna, potrafi zachwycić nawet najbardziej wymagających podróżnych. Nasz kraj otrzymał ocenę 9,19/10 i tym samym zajął 5. miejsce w światowym rankingu. Jak podkreślają autorzy zestawienia, zostaliśmy docenieni za dzikie, nieskażone tereny, parki narodowe oraz gęste lasy. Kierowców szczególnie zachwyciły:

Tatrzański Park Narodowy – z jego górskimi szlakami, rozległymi halami i widokami na skaliste szczyty.

z jego górskimi szlakami, rozległymi halami i widokami na skaliste szczyty. Puszcza Białowieska – jeden z ostatnich lasów pierwotnych Europy, dom żubrów i miejsce o niepowtarzalnym klimacie.

jeden z ostatnich lasów pierwotnych Europy, dom żubrów i miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Liczne trasy biegnące przez Mazury, Bieszczady czy Roztocze.

Widzimy więc, że nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, by podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy. Polska coraz częściej pojawia się na mapie nie tylko jako wygodne miejsce do życia, ale też jako inspirujący cel podróży – zarówno dla lokalnych, jak i zagranicznych odkrywców.