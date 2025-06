Polski gigant podbija Azję. Takiej ekspansji nikt się nie spodziewał!

Jeszcze kilka lat temu niewielu wierzyło, że polska marka odzieżowa, która zaczynała skromnie, stanie się jednym z najszybciej rosnących graczy w branży fashion. W dobie globalnych gigantów i trudnego rynku detalicznego niewiele przedsiębiorstw potrafiło przebić się ze swoją ofertą poza granice Europy. Jednak polska kreatywność i dobre decyzje biznesowe przyniosły zaskakujące efekty w postaci ekspansji, której nikt się nie spodziewał. Już nie tylko Europa, ale i Azja staje się celem polskiego giganta. Kto stoi za tak ambitnym ruchem? Dobrze wszystkim znana marka Sinsay!

Sinsay podbija Azję! Polska marka otwiera dziesiątki sklepów na nowym rynku

To już pewne. Polska marka odzieżowa Sinsay, należąca do grupy LPP intensywnie rozszerza swoją działalność na rynkach Azji Centralnej. Zgodnie z informacjami podanymi na portalu lpp.com dowiadujemy się, że do końca 2025 roku planowane jest otwarcie ponad 20 sklepów w Uzbekistanie. Co ważne, marka od dłuższego czasu działa już w tym regionie, a dokładnie w Kazachstanie, lecz planuje także dotarcie do klientów poza stolicami poprzez otwieranie sklepów w mniejszych miejscowościach i dzielnicach mieszkalnych.

Na początku sierpnia zaplanowane jest otwarcie pierwszego salonu w Uzbekistanie, gdzie do końca roku sieć sprzedaży ma obejmować ponad 20 salonów. Dodatkowo LPP planuje znaczące zwiększenie obecności marki w Kazachstanie – do istniejącej sieci 24 salonów dołączy w tym roku około 60 nowych lokalizacji - czytamy na stronie lpp.com.

Wiceprezes LPP ds. finansowych Marcin Bójko podkreśla, że decyzja o ekspansji na rynku Azji Centralnej jest efektem dokładnej analizy potencjału tych obszarów oraz lokalnych uwarunkowań.

Sklepy naszych marek docierają do coraz dalszych zakątków i dzięki temu stajemy się jeszcze bardziej rozpoznawalni na globalnym rynku. Widzimy, że obrana przez nas strategia dynamicznego rozwoju marki Sinsay się sprawdza, dlatego konsekwentnie, ale też racjonalnie realizujemy przyjęte plany [...] - mówił Marcin Bójko, czytamy na stronie lpp.com.

Polska Grupa LPP przyspiesza ekspansję Sinsay

Co ciekawe, to jednak nie koniec nowości! W trzecim kwartale 2025 roku Sinsay zadebiutuje również na rynku azerbejdżańskim i gruzińskim, natomiast w 2026 roku firma planuje rozpocząć działalność w Mołdawii. Widać więc, że marka nie osiada na laurach i stale rozwija swoje skrzydła.

Sonda Czy robisz zakupy w sklepach należących do LPP? Tak Nie