Polskie pociągi pomkną z prędkością 320 km/h. Szykuje się rewolucja na torach

Polskie pociągi szykują się na rewolucję

PKP Intercity to największy polski przewoźnik dalekobieżny, który każdego roku obsługuje dziesiątki milionów pasażerów podróżujących między największymi miastami kraju i za granicę. Firma sukcesywnie modernizuje swój tabor, inwestując w nowe składy i poprawę infrastruktury, tak by podróż koleją była wygodną i konkurencyjną alternatywą dla transportu drogowego czy lotniczego. Nikt jednak jeszcze kilka lat temu nie spodziewał się, że rozwój pociągów w Polsce osiągnie tak wysoki poziom, jaki widzimy aktualnie. Okazuje się bowiem, że w najbliższej przyszłości na torach najprawdopodobniej pojawią się składy, osiągające zawrotną prędkość 32 km/h.

Polska kolej wkracza w erę superszybkich składów

PKP Intercity planuje ogłosić jeszcze w 2025 roku przetarg na zakup 26 nowoczesnych pociągów, które rozwiną prędkość nawet 320 km/h. Składy te mają obsługiwać system Kolei Dużych Prędkości (KDP), w szczególności trasę w kształcie litery "Y", łączącą Warszawę (przez Centralny Port Komunikacyjny) z Poznaniem i Wrocławiem. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, przetarg będzie premiował oferty z parametrami przekraczającymi 320 km/h, gdyż linia projektowana jest pod prędkość aż 350 km/h.

Wprowadzenie pociągów o prędkości 320 km/h ma radykalnie skrócić czasy przejazdów między głównymi miastami. Co ciekawe jednak, pomimo wyższych kosztów eksploatacji, ministerstwo zapewnia, że cena biletu wzrośnie jedynie o około 8 zł, co jest niewielką dopłatą w zamian za duży zysk czasowy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dworzec PKP Wrocław Główny zachwyca podróżnych

Inne inwestycje PKP Intercity

Co ciekawe, równolegle rozstrzygany jest przetarg na 42 pociągi piętrowe, z opcją zamówienia kolejnych 30 składów o prędkości do 200 km/h. Więcej informacji w tym temacie przeczytacie tutaj: Zawrotna prędkość i dwa piętra luksusu! Nowe pociągi PKP Intercity wbiją w fotel.