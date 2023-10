Postawił 12,5 zł, zgarnął fortunę! Szczęściarz z Pomorza obiektem zazdrości sąsiadów

O co chodzi?

Bardzo wysoka wygrana padła w gminie Słupsk. Zwycięzca zdecydował się na Eurojackpot. Zakład w tej popularnej grze kosztuje 12,5 zł. Szczęściarz już wie, że warto było spróbować. 13 października zgarnął 527 190,70 zł (minus podatek). Teraz ten człowiek jest obiektem zazdrości sąsiadów, a koleżanki i koledzy na pewno z uśmiechem pytają o pożyczkę. Dzięki tej wygranej, gracz będzie mógł zrealizować wiele planów, być może wyjedzie na luksusowe wakacje lub też kupi sobie zacny samochód.

Głobino: Ogromna wygrana w Eurojackpot. Jak grać?

W Eurojackpot gracze wskazują 5 liczb z dostępnych 50 i 2 liczby z 12. Mogą wybrać je samodzielnie, bądź zagrać na chybił trafił, zarówno w punkcie sprzedaży, jak i online. Losowania odbywają się we wtorki między godz. 20:15 a 21:00 i w piątki między godz. 20:00 a 21:00.

- Należy zachować kupon. To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do Twojego konta gracza - czytamy w instrukcji na stronie organizatora.

Zwycięzcy z Pomorza serdecznie gratulujemy. Jeśli będziecie chcieli pójść w jego ślady, pamiętajcie o odpowiedzialnej grze. Wszystko jest dla ludzi, ale z hazardem trzeba bardzo uważać.