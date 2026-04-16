Poszedł w Wielki Piątek do kościoła, ale nie po to, by się pomodlić! W świątyni był monitoring

Dawid Piątkowski
2026-04-16 10:20

Poszedł w Wielki Piątek do kościoła, ale bynajmniej nie po to, by się pomodlić! Mężczyzna wyłamał zamek w skarbonce na datki i ukradł pieniądze. Na szczęście w lęborskiej świątyni (woj. pomorskie) był monitoring. Kryminalni zatrzymali podejrzanego mężczyznę. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara 10 lat pozbawienia wolności, lecz w przypadku 39-latka może być ona wyższa! Mężczyzna działał bowiem w warunkach recydywy.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • W Lęborku doszło do włamania do kościoła, gdzie skradziono datki.
  • Policja zatrzymała 39-latka, który uszkodził skarbonkę i zabrał 100 zł.
  • Sprawca, recydywista, tłumaczył się nietrzeźwością i spontanicznym pomysłem.
  • Jaką karę poniesie mężczyzna za ten czyn?

Włamał się do kościoła i ukradł datki. 39-latek zatrzymany przez policję

W ubiegłym tygodniu policjanci z Lęborka otrzymali zgłoszenie o włamaniu, do którego doszło w Wielki Piątek w jednym z kościołów. Sprawca uszkodził zamek w skarbonce na ofiary i zabrał z niej 100 zł.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze kryminalni, którzy dzięki analizie zabezpieczonych śladów oraz pracy operacyjnej ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu.

- To 39-letni Lęborczanin, który odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna twierdził, że nie pamięta po co wszedł do kościoła, był nietrzeźwy, a pomysł z kradzieżą „narodził się spontanicznie” - relacjonują policjanci.

Recydywista odpowie za włamanie. Grozi mu surowsza kara

39-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat więzienia. W jego przypadku wyrok może być jednak wyższy.

- Mężczyzna jednak za kratkami może posiedzieć dłużej, bo działał w warunkach powrotu do przestępstwa - dodają funkcjonariusze.

