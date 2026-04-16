Poszedł w Wielki Piątek do kościoła, ale nie po to, by się pomodlić! W świątyni był monitoring

Poszedł w Wielki Piątek do kościoła, ale bynajmniej nie po to, by się pomodlić! Mężczyzna wyłamał zamek w skarbonce na datki i ukradł pieniądze. Na szczęście w lęborskiej świątyni (woj. pomorskie) był monitoring. Kryminalni zatrzymali podejrzanego mężczyznę. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara 10 lat pozbawienia wolności, lecz w przypadku 39-latka może być ona wyższa! Mężczyzna działał bowiem w warunkach recydywy.

