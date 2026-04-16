Afrykańskie kleszcze grasują w Polsce. Są większe i bardziej niebezpieczne! Jak je rozpoznać?

W Polsce pojawiły się groźne, egzotyczne kleszcze. Hyalomma przenosi groźny patogen

Kleszcze są bardzo niebezpieczne i trudne do zauważenia, a ich ukąszenie niesie ryzyko poważnych chorób. Szczególnie, że od 2024 roku w Polsce odnotowano również obecność egzotycznych odmian tych pajęczaków. Chodzi o kleszcze Hyalomma, które wcześniej nie występowały na terenie naszego kraju.

Jak informował „National Geographic”, naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Anny Bajer potwierdzili, że kleszcze z rodzaju Hyalomma pojawiają się regularnie w różnych częściach Polski. W tym samym roku (2024) przebadano cztery osobniki tych afrykańskich pajęczaków i wykryto u nich groźny patogen. Bakterie Rickettsia aeschlimannii, odpowiedzialne za riketsjozy z grupy gorączek plamistych.

Zakażenie może objawiać się m.in. wysoką temperaturą, silnym osłabieniem organizmu, bólami mięśni oraz charakterystyczną zmianą skórną w miejscu ukąszenia.

Egzotyczne kleszcze coraz bliżej. Pojawiają się już w kilku regionach Polski

Z kolei jak informuje „Dziennik Bałtycki”, w ostatnich latach kleszcze z rodzaju Hyalomma zaobserwowane były już m.in. na Śląsku, w Wielkopolsce oraz na Pomorzu! Gatunek ten naturalnie występuje w Afryce i Azji, a do Europy trafia głównie dzięki migrującym ptakom. Przez długi czas nie był w stanie przetrwać w naszym klimacie, jednak zmieniające się warunki pogodowe, szczególnie cieplejsze i bardziej suche wiosny, sprzyjają jego rozprzestrzenianiu.

W odróżnieniu od pospolitych kleszczy, Hyalomma nie czekają pasywnie na żywiciela. Te pajęczaki potrafią reagować na ruch człowieka i aktywnie przemieszczać się w stronę swojej "ofiary". Są też wyraźnie większe i łatwo je rozpoznać po charakterystycznych, prążkowanych odnóżach. Afrykańskie kleszcze mogą przenosić niebezpieczne choroby, w tym wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej. Choć w Polsce nie wykryto jeszcze tego patogenu, jego obecność w innych krajach sprawia, że sytuacja jest stale monitorowana.

Nie tylko egzotyczne kleszcze. Te pospolite również stanowią poważne zagrożenie

Warto pamiętać, że niebezpieczne są także powszechnie występujące w Polsce kleszcze. Mogą one przenosić m.in. boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Nie należy bagatelizować żadnych niepokojących objawów. Jednym z nich jest rumień wędrujący – zazwyczaj o owalnym, obrączkowatym kształcie, który stopniowo się powiększa. Nawet jeśli zniknie samoistnie, nie oznacza to wyzdrowienia i konieczna jest konsultacja lekarska. Do innych symptomów należą gorączka, osłabienie, bóle głowy oraz ogólne złe samopoczucie.

Eksperci przypominają, że wybierając się do lasu lub na łąkę, warto zadbać o odpowiedni ubiór. Warto założyć długie spodnie i skarpety, nawet w cieplejsze dni. Kleszcze potrafią wyczuć zapach, pot i ciepło człowieka z dużej odległości. Najskuteczniejszą ochroną jest profilaktyka: odpowiedni strój, stosowanie środków odstraszających oraz dokładne sprawdzenie ciała po powrocie ze spaceru.

