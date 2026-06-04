Agnieszka Woźniak-Starak wraca do Opola po latach. Zobacz, jak się zmieniła

Agnieszka Woźniak-Starak otworzy każdy dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

Agnieszka Woźniak-Starak będzie inaugurować każdy z czterech dni 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Prezenterka nie kryje, że ma dla niej osobisty wymiar.

Z Opolem mam związanych wiele pięknych wspomnień i zawsze lubiłam tu wracać. Jest coś wyjątkowego w atmosferze tego miasta i energii, która co roku towarzyszy festiwalowi

- przyznała dziennikarka w rozmowie z Plotkiem.

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Agnieszka Woźniak-Starak ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu dużych wydarzeń telewizyjnych. Po odejściu z TVN w 2025 roku i powrocie do TVP Opole staje się jej pierwszym tak dużym zadaniem w nowej rzeczywistości zawodowej.

Bardzo się cieszę, że po latach wracam do Opola. W tym roku będę otwierać każdy dzień festiwalu, a to dla mnie szczególna radość, bo Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to prawdziwe święto muzyki i jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie

- mówiła dziennikarka w rozmowie z portalem.

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Cztery dni wyjątkowego festiwalu w Opolu. Mnóstwo jubileuszy

Tegoroczna edycja festiwalu w Opolu, trwająca od 4 do 7 czerwca, mocno opiera się na jubileuszach - Anna Wyszkoni i Justyna Steczkowska świętują 30-lecie pracy artystycznej, Lady Pank zagra z okazji 45-lecia działalności, a Bogdan Olewicz zostanie uhonorowany widowiskiem z okazji swoich 80. urodzin.

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Nie zabraknie też konkursów - Debiutów i Premier - oraz projektu hip-hopowego, a festiwal zamknie koncert poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, w którym ich piosenki zaśpiewają m.in. Hanna Śleszyńska, Kuba Badach, Igor Herbut i Zbigniew Zamachowski.

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