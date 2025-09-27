Trwają poszukiwania żeglarza z jachtu Chimaera, który zaginął na Bałtyku.

Łódź odnaleziono w rejonie Rybitwiej Mielizny, a w akcję zaangażowane są liczne służby.

Co stało się z mężczyzną i dlaczego jego jacht znaleziono pusty?

Trójmiasto. Poszukiwania zaginionego żeglarza

Nie wiadomo, co stało się z żeglarzem z jachtu Chimaera, który zaginął w drodze powrotnej do jednego z trójmiejskich portów. W czwartek, 25 września, mężczyzna przekazał, że w piątek zakończy rejs, ale tego samego dnia wieczorem jego pustą łódź znaleziono w rejonie Rybitwiej Mielizny. Na miejscu wszczęto poszukiwania, które są również prowadzone w sobotę, 27 września.

- Aktywne działania ratowników Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa trwają nadal. W poszukiwaniach nocnych uczestniczyli statek ratowniczy Sztom, statek ratowniczy Wiatr, BSR Władysławowo, Policja, Morski Oddział Straży Granicznej , śmigłowiec ratowniczy. Obecnie poszukiwania kontynuują BSR Świbno, BSR Władysławowo, Policja i OSP Karwia - informuje na swoim profilu facebookowym Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.