Poszukiwania zaginionego żeglarza! Dramat w rejonie Rybitwiej Mielizny [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-09-27 15:52

Służby ratownicze prowadzą poszukiwania za zaginionym żeglarzem, który w piątek, 26 września, miał zakończyć swój rejs, ale nie dotarł do żadnego z portów w Trójmieście. Dzień wcześniej poinformował o tym sam mężczyzna, ale od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa prowadzi działania w sobotę, 27 września, w rejonie Rybitwiej Mielizny, gdzie znaleziono jacht.

  • Trwają poszukiwania żeglarza z jachtu Chimaera, który zaginął na Bałtyku.
  • Łódź odnaleziono w rejonie Rybitwiej Mielizny, a w akcję zaangażowane są liczne służby.
  • Co stało się z mężczyzną i dlaczego jego jacht znaleziono pusty?

Trójmiasto. Poszukiwania zaginionego żeglarza

Nie wiadomo, co stało się z żeglarzem z jachtu Chimaera, który zaginął w drodze powrotnej do jednego z trójmiejskich portów. W czwartek, 25 września, mężczyzna przekazał, że w piątek zakończy rejs, ale tego samego dnia wieczorem jego pustą łódź znaleziono w rejonie Rybitwiej Mielizny. Na miejscu wszczęto poszukiwania, które są również prowadzone w sobotę, 27 września.

Aktywne działania ratowników Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa trwają nadal. W poszukiwaniach nocnych uczestniczyli statek ratowniczy Sztom, statek ratowniczy Wiatr, BSR Władysławowo, Policja, Morski Oddział Straży Granicznej , śmigłowiec ratowniczy. Obecnie poszukiwania kontynuują BSR Świbno, BSR Władysławowo, Policja i OSP Karwia - informuje na swoim profilu facebookowym Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Akcja poszukiwawcza za zaginionym żeglarzem. Znaleziono pusty jacht [ZDJĘCIA]
ŻEGLARZ
TRÓJMIASTO
POSZUKIWANIA