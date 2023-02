Potężna wichura da się we znaki! IMGW ostrzega! Trzeba mieć się na baczności [1.02.2023]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał we wtorek (31.01.2023) ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, który ma występować w północnej części województwa, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim oraz puckim.

Według synoptyków na wybrzeżu wiatr osiąga prędkość ok. 40 km/h, w porywach do 65 km/h. Natomiast nad samym morzem wiatr wieje z prędkością od 50 km/h do 60 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h.

Potężna wichura daje się we znaki! IMGW ostrzega! Trzeba mieć się na baczności [1.02.2023]

- W najbliższych godzinach silny i porywisty wiatr utrzyma się, w dzień będzie stopniowo słabnąć - zaznaczają synoptycy IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje do środy (1.02.2023) do godz. 9.

Ostrzeżenia drugiego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.