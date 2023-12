Poważne zmiany w ruchu przy wyjeździe z Gdańska. Budowa ronda ma zakończyć się do świąt

Celem inwestycji jest poprawa sytuacji drogowej w południowym rejonie miasta. Nowe rondo ułatwi poruszanie się nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom. W zakresie zadania jest również budowa kanalizacji deszczowej i ogrodu deszczowego. Inwestycja połączona jest z przebudową ok. 250-metrowego fragmentu ul. Starogardzkiej od planowanego ronda do granic Gdańska. Na tym odcinku przebudowany zostanie również wodociąg. W nocy z wtorku na środę (12/13 grudnia) w godz. 18.00 – 5.00 zostaną zamknięte wloty w ul. Niepołomicką i ul. Czerską, a ruch pojazdów będzie prowadzony wschodnim pasem ul. Starogardzkiej. Po zakończeniu układania nowej, ostatniej warstwy nawierzchni rondo zostanie otwarte. Objazd do ul. Niepołomickiej poprowadzony zostanie przez ul. Przemian, która będzie dwukierunkowa. Podczas wykonywanych wieczorem i w nocy prac, kierowcy powinni korzystać z dróg alternatywnych: Obwodnicy Trójmiasta, Południowej Obwodnicy Trójmiasta, ul. Świętokrzyskiej oraz Traktu Św. Wojciecha. Sterowany ręcznie ruch wahadłowy dostosowywany będzie w zależności od natężenia ruchu tak, aby jak najsprawniej przepuszczać nadjeżdżające samochody.

Zmiany w kursowaniu autobusów

W związku z kolejnym etapem prac drogowych na rondzie u zbiegu ul. Czerskiej, Niepołomickiej i Starogardzkiej konieczne będzie wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu linii autobusowych 175 i 289. Linia 175 W kierunku przystanku „Maćkowy” 01 Kursy z pętli Siedlce od godz. 17:31 do końca dnia zostaną wykonane zmienioną (skróconą) trasą: od przystanku „Srebrna” 02 ulicami: Niepołomicką – Pastelową – Kolorową - Srebrną – Kampinoską. Powrót tą samą trasą. Na zmienionej trasie obowiązują wszystkie przystanki. Linia 289 W kierunku przystanku „Maćkowy” 02 Autobusy odjeżdżające z „Dworca Głównego” od godz. 17:53 do końca dnia pojadą skróconą trasą do przystanku „Topazowa” 02. Następnie wrócą trasą objazdową ulicami: Niepołomicką – Świętokrzyską – Małomiejską – Podmiejską – Traktem Św. Wojciecha – Okopową – Wały Jagiellońskie – Podwale Grodzkie – Wały Piastowskie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki. Przystanki nieobsługiwane: „Pastelowa” 01, 02, „Przemian” (n/ż) 01, 02, „Starogardzka” 01 i „Jagiełły” (n/ż) 01. Do przystanku „Maćkowy” dojazd będzie możliwy jedynie linią 189. Linia N2 W kierunku przystanku „Maćkowy” 01, od przystanku „Przemian” (n/ż) 02 autobusy pojadą bezpośrednio do przystanku „Bartnicza”. Przystanki nieobsługiwane: „Starogardzka” (n/ż) 01 i „Jagiełły” (n/ż) 01. W kierunku Grudziądzkiej autobusy zamiast od przystanku „Maćkowy” 01 pojadą od przystanku „Bartnicza”.

