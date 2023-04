Poważny wypadek pod Nowym Dworem Gdańskim! Cztery osoby w szpitalu

Bezpardonowy atak na papieża przed budynkiem "Solidarności". Do czego to doszło?!

Do porannego wypadku doszło na drodze nr 7 we wsi Solnica w powiecie nowodworskim. Oficer prasowa KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim mł. kpt. Anna Piechowska przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że w środę ok. godz. 7:35 służby zostały powiadomione o zderzeniu dwóch samochodów osobowych. - W wyniku wypadku cztery osoby uskarżały się na bóle głowy i potłuczenia. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala - poinformowała rzeczniczka.

Poważny wypadek pod Nowym Dworze Gdańskim. Koniec utrudnień

Na miejscu przez kilka godzin pracowali strażacy i policjanci, którzy ustalają przyczyny wypadku. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, ale te zakończyły się. W tamtym rejonie nie powinno już być długich korków. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Warunki atmosferyczne są obecnie bardzo zdradliwe i można się natknąć na śliską nawierzchnię. Zalecamy zdjęcie nogi z gazu i zachowanie odpowiedniego poziomu koncentracji.

