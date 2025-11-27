Pożar hali, straty liczone w milionach. W środku nielegalne laboratorium

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła trzy osoby o produkcję klefedronu.

Dwóch oskarżonych, Paweł S. i Daniel S., odpowie także za sprowadzenie zagrożenia pożarowego w zabytkowej hali ZNTK.

Norbert C. usłyszał dodatkowe zarzuty dotyczące spowodowania niebezpieczeństwa w ZNTK oraz posiadania substancji psychotropowych.

Jakie konsekwencje czekają oskarżonych za te poważne przestępstwa?

Prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował w czwartek (27 listopada), że prokurator oskarżył Norberta C., Pawła S. i Daniela S. o wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych zawierających klefedron.

Ponadto podejrzanym Pawłowi S. i Danielowi S. prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa sprowadzenia w okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2025 r. w Gdańsku, zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach oraz powodującego uszkodzenie zabytku – hali Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku.

Natomiast wobec Norberta C. prokurator dodatkowo przedstawił zarzuty sprowadzenia w nieustalonym okresie - nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. i nie później niż 5 lutego 2025 r. w Gdańsku - bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach oraz uszkodzeniem zabytku – hali ZNTK w Gdańsku, a także posiadania substancji psychotropowych.

Wobec każdego z oskarżonych, od dnia zatrzymania, stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za spowodowanie pożaru grozi do 10 lat więzienia. Za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Niszczenie zabytków zagrożone jest karą do 8 lat więzienia.

