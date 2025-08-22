Pożegnanie lata w weekend? Szykuj się na uderzenie chłodu! Eksperci przyznają wprost

Sebastian Chrostowski
2025-08-22 12:37

Choć w kalendarzu mamy jeszcze wakacje i lato, pogoda w najbliższy weekend (22-24 sierpnia) będzie nam przypominać o zbliżającej się jesieni. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują wprost, że nadchodzące dni będą zimne, a w weekend do upałów zabraknie nie kilku, lecz kilkunastu stopni. Co więcej, uczucie chłodu potęgować będzie porywisty wiatr. Szczegóły w dalszej części artykułu.

i

Prognoza pogody IMGW na przedostatni weekend sierpnia 2025 r.
  • Pogoda w nadchodzący weekend sierpnia zapowiada się wyjątkowo chłodno, z temperaturami znacznie poniżej średniej.
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje dynamiczne zmiany pogody, z frontami atmosferycznymi i porywistym wiatrem.
  • Sprawdź, dlaczego ostatni weekend wakacji przyniesie jesienne chłody i jak przygotować się na nadchodzące dni.

Dynamiczna pogoda i niskie temperatury charakteryzować będą przedostatni weekend wakacji. - W piątek początkowo południowo-wschodnia część kraju będzie w strefie oddziaływania falującego frontu atmosferycznego, później głównym czynnikiem kształtującym pogodę w Polsce będą chłodne fronty atmosferyczne przemieszczające się z północnego zachodu na południowy wschód – czytamy w komunikacie IMGW.

Najcieplejszym dniem weekendu będzie piątek (22 sierpnia), z temperaturą maksymalną do 23°C. W kolejnych dniach zrobi się znacznie chłodniej, na termometrach ledwie kilkanaście stopni. W piątek – jak podało IMGW - „Polska znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, tylko krańce północne i północno-wschodnie są pod wpływem niżów znad rejonu Bałtyku, a południowy wschód jeszcze pod wpływem niżu znad Ukrainy wraz z chłodnym frontem atmosferycznym.” Z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Najchłodniej na północy, tam 19°C. Najcieplej na południu kraju, do 23°C.

W kolejnych dniach Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się nad Łotwę i obejmie większą część naszemu kraju. Jedynie na krańcach południowych będzie oddziaływać słaby klin wyżowy. - Z północy napłynie jeszcze chłodniejsze powietrze polarne morskie, przetransformowane z masy arktycznej – zapowiada IMGW. Ciśnienie będzie się wahać. Na termometrach w sobotę (23 sierpnia) od 16°C na północy Polski do 20°C w Małopolsce. W niedzielę (24 sierpnia) temperatura maksymalna od 15°C na Suwalszczyźnie do 21°C na zachodzie.

Źródło: IMGW

