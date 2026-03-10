Pył saharyjski znów w Polsce. Kierowcy muszą uważać na jedną rzecz

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-10 9:23

Ciepłe masy powietrza płynące znad kontynentu afrykańskiego przyniosły do naszego kraju niechcianego gościa. Pył saharyjski błyskawicznie osadza się na karoseriach pojazdów, tworząc irytujący, żółtawy nalot. Kierowcy w pośpiechu chwytają za ściereczki, jednak specjaliści biją na alarm, wskazując na ogromne ryzyko zarysowania. Dodatkowo próba doczyszczenia pojazdu w nieodpowiedniej lokalizacji grozi dotkliwą karą finansową sięgającą kilkuset złotych.

Pył saharyjski dotarł do Polski. Karoserie pokryte osadem

Wzrost temperatur za oknem zwiastuje powrót zjawiska doskonale znanego kierowcom. Masy nagrzanego powietrza z północnych rejonów Afryki i południowej Europy transportują nad nasz kraj drobiny piasku, które szybko pokrywają pojazdy żółtawą warstwą.

Jak rozpoznać pył z Sahary? Te znaki zdradzają jego obecność

Obecność saharyjskiego pyłu widać gołym okiem od razu po jego nadejściu:

  • niebo traci przejrzystość, a nad horyzontem unosi się jasna mgła,
  • zachodzące słońce przybiera intensywnie czerwone lub pomarańczowe barwy,
  • szyby, parapety i pojazdy pokrywają się rdzawym nalotem.

Zabrudzenia są najbardziej uciążliwe tuż po opadach. Deszcz łączy się z drobinkami piasku, tworząc na autach zaschnięte, błotniste ślady. Skalę zjawiska i wygląd brudnych pojazdów świetnie ilustrują specjalne galerie zdjęciowe dołączane do artykułów opisujących ten pogodowy fenomen. Zapraszamy do dalszej części tekstu poniżej.

Pył z Sahary na samochodach [ZDJĘCIA]

Czyszczenie auta z pyłu saharyjskiego. Tego błędu absolutnie nie popełniaj

Wizyta na myjni stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie problemu związanego z pyłem saharysjkim. Kategorycznie zakazuje się ścierania osadu bez użycia wody, ponieważ ziarenka zachowują się wówczas identycznie jak ostre kruszywo. Przetarcie brudnej karoserii zwykłą suchą ścierką gwarantuje powstanie głębokich i nieodwracalnych rys na lakierze.

Mandat 500 zł za mycie samochodu z pyłu z Sahary na osiedlu

Warto także wspomnieć, że samodzielne doczyszczanie aut przed domem wydaje się kuszące, ale może zakończyć się dotkliwą karą. W wielu gminach obowiązują przepisy zabraniające mycia samochodu na ulicy, parkingu czy pod blokiem, ponieważ detergenty mogą zanieczyszczać glebę i kanalizację. Za złamanie tych przepisów grozi mandat wynoszący nawet 500 złotych. Właśnie dlatego myjnia pozostaje jedyną bezpieczną opcją dla wszystkich kierowców.

Wpływ pyłu z Sahary na zdrowie. Kto musi uważać?

Dla zdrowej części społeczeństwa obecność saharyjskiego pyłu pozostaje zjawiskiem całkowicie obojętnym. Drobiny te mogą jednak znacząco pogarszać jakość wdychanego powietrza. Szczególną ostrożność powinni zachować astmatycy oraz osoby zmagające się z przewlekłymi schorzeniami płuc, ponieważ gęsta zawiesina potrafi mocno podrażniać drogi oddechowe i zaostrzać objawy choroby.

PYŁ SAHARYJSKI
PYŁ SAHARA
PYŁ