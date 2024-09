- Pierwszy etap to budowa nowej linii kolejowej o długości około 4 km na odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. linię kolejową nr 250 od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice-Świętokrzyska wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego. Drugi odcinek to budowa nowej linii kolejowej (przedłużenie odcinka nr 1) długości około 3,5 km od węzła integracyjnego Łostowice-Świętokrzyska w kierunku Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Gdańsk-Kowale, wraz z budową tego węzła - precyzuje Izabela Kozicka-Prus, przedstawicielka gdańskiego urzędu miasta.