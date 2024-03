Remont dworca SKM w Gdyni dobiega końca. Kiedy otwarcie?

Trwa przywracanie historycznego wyglądu dworca podmiejskiego w Gdyni. Podczas prac modernizacyjnych okazało się jednak, że pojawiły się dodatkowe problemy związane z ochroną zabytków. Ustalono, że w budynku był pierwotnie otwarty podcień, który trzeba będzie odtworzyć zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to spowodowało konieczność uzyskania dodatkowego pozwolenia na budowę, co przyczyniło się do opóźnień, na kolejnych etapach prac budowlanych. Pozwolenie uzyskano we wrześniu 2023 roku i wznowiono prace.

Niedługo później okazało się, że sufit w holu głównym nie był solidną betonową konstrukcją, jak myślano, ale skonstruowany był z cienkiej metalowej siatki. Taki sufit nie spełniał norm technicznych, co oznaczało, że trzeba było go zdemontować i zamontować instalacje techniczne bezpośrednio do betonowego stropu. Dopiero wtedy można było odtworzyć sufit i zamontować na nim oświetlenie.

W ramach prac budowlanych udało się już zrealizować: w piwnicach położono nowe tynki, odpowiednio zaimpregnowano i odgrzybiono ściany, wykonano nowe instalacje wentylacyjne, wod-kan oraz elektryczne, odwodnienie oraz nowe przyłącza do sieci miejskiej, wymienione zostały instalacje C.O., wykonano nowe poszycie dachu wraz z posadowieniem masztu antenowego zapewniającego radiołączność, ułożono trasy kablowe w budynku, zamontowano szafy serwerowe, systemy gaszenia oraz urządzenia klimatyzacyjne w serwerowni, wykonano podniesione podłogi techniczne, zmodernizowano istniejące oraz wykonano nowe węzły sanitarne, przystosowując je dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz odtworzono zabytkowy sufit w holu głównym i zamocowano konstrukcję szybu windy

– informuje Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy Spółki PKP SKM, cytowany przez gdynia.pl. Jak zapowiada PKP SKM, dworzec podmiejski zostanie otwarty dla pasażerów pomiędzy drugim, a trzecim kwartałem 2024 roku.

