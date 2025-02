Remont zabytkowego Dworca Podmiejskiego w Gdyni. Kiedy otwarcie?

Aktualnie w budynku prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe. Wszystkie zabytkowe elementy zostały odtworzone. Zainstalowane są nowe tablice informacyjne oraz systemy informacji pasażerskiej na dworcu i peronach. Budynek wyposażony jest w windę i odpowiednie oznakowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępne są również toalety. Remont Dworca Podmiejskiego w Gdyni jest na ostatniej prostej. Prace są na wykończeniu. A było ich naprawdę sporo. Po przejściu wymaganych testów, inwestycja będzie jeszcze musiała pozytywnie przejść wszystkie odbiory. Nie chcę wskazywać dokładnej daty, kiedy to nastąpi. Termin zakończenia prac był jak wiadomo kilka razy przesuwany, więc jak będziemy zbliżać się do szczęśliwego finału na pewno o tym poinformujemy. Dworzec Podmiejski w Gdyni Głównej będzie otwarty tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dodam, że nam też na tym zależy. Przede wszystkim ze względu na komfort pasażerów ale nie tylko. Pomieszczenia Dworca Podmiejskiego w Gdyni będą służyć również naszym pracownikom, między innymi Obsłudze Kas, Obsłudze Posprzedażowej czy funkcjonariuszom SOK, którzy nie mogą się już doczekać przeprowadzki do odnowionych wnętrz