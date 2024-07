Polscy nauczyciele stracą ten przywilej! "Już od 1 września"

Afera w samym środku wakacji! Nauczyciele tracą ważne prawo. Chodzi o urlopy, Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje

Aż 18 tysięcy nauczycieli straci ważne prawo! Chodzi o prawo do rocznego urlopu dla poratowania zdrowia, do którego mają prawo wszyscy nauczyciele, którzy pracowali w szkole co najmniej siedem lat bez przerwy co najmniej w wymiarze połowy obowiązkowych zajęć oraz spełniający odpowiednie kryteria medyczne. A właściwie mieli, bo teraz ma to się zmienić. Jak informuje Portal Samorządowy, doprowadziła do tego tzw emerytura czarnkowa. Przepisy są tak sformułowane, że ci, którzy mają do niej prawo, od 1 września nie będą mieli prawa do rocznego urlopu.

"Chcemy na pewno w trybie jak najszybszym usunąć przepisy, które odbierają od pierwszego września nauczycielom uprawnienia"

Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazuje na absurdalność przepisów i zapowiada walkę o zmiany. "Chcemy na pewno w trybie jak najszybszym usunąć przepisy, które odbierają od pierwszego września nauczycielom uprawnienia. Chodzi przede wszystkim o pozbawienie wielu nauczycieli, wbrew stanowiskom centrali związkowych, uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia w wyniku wprowadzenia tzw. emerytury czarnkowej, stażowej czy jakkolwiek ją będziemy nazywali" – mówi Portalowi Samorządowemu Sławomir Wittkowicz, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że mają zakaz procedowania zmian nowelizacyjnych w trybie projektów poselskich"

Niestety na razie nic nie udało się zrobić w kwestii utraty ważnego nauczycielskiego przywileju. "Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że mają zakaz procedowania zmian nowelizacyjnych w trybie projektów poselskich. Argumentując to tym, że rząd koalicyjny nie może powielać rozwiązań, które były stosowane przez ostatnie osiem lat, że przy np. ustawie o mleku dopisywano regulacje dotyczące wynagrodzeń nauczycielskich" – powiedział Wittkowicz.

Sonda Czy uważasz, że praca nauczyciela jest trudna? Tak Nie

QUIZ PRL. Nauczyciele w PRL Pytanie 1 z 10 1. Panie od pierwszaków faworyzowały kilka osób (głównie dziewczynek), ponieważ: uważały, że będą one dawać dobry przykład lubiły hodować lizusów sądziły, że to normalne Dalej