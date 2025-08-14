Rusza przebudowa Mostu Popielnego w Gdańsku. Od tego dnia będą objazdy dla samochodów!

W środę (13 sierpnia) w rejonie Mostu Popielnego w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu remontu przeprawy.

Dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska Piotr Kryszewski przypomniał, że umowa na remont mostu została podpisana z wykonawcą 30 lipca.

Same prace powinny być wykonane do końca grudnia, więc mówimy o okresie kilku miesięcy, kiedy będą organizowane objazdy. Wartość inwestycji to ponad 2 mln zł

– powiedział.

Kryszewski wyjaśnił, że zamknięcie przeprawy dla ruchu samochodowego nastąpi po porannym szczycie komunikacyjnym w poniedziałek (18 sierpnia).

Chciałbym podkreślić, że na czas remontu, czyli do końca grudnia, most będzie dostępny dla pieszych i rowerzystów. Z tym, że w trakcie realizacji prac, kiedy będziemy odkrywali poszczególne elementy, zweryfikujemy faktyczny stan przeprawy. Jeżeli będzie potrzebna jakakolwiek zmiana w tym zakresie, też będziemy państwa na bieżąco o tym informować

– dodał Kryszewski.

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Krzysztof Małkowski wskazał, że w pierwszej kolejności konieczna będzie rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników. Podkreślił, że prace na chodnikach będą prowadzone w taki sposób, aby możliwie nie zakłócać ruchu pieszego i rowerowego.

Po rozebraniu nawierzchni jezdni i chodników przystąpimy do odkrycia konstrukcji nośnej. Dokonamy jej wzmocnienia i przebudowy w niezbędnym zakresie. Zajmiemy się również wzmocnieniem podłoża pod posadowieniem samego obiektu. Zmienimy troszeczkę skarpowanie, które jest dookoła samego mostu. Wykonamy też nowe balustrady i oczywiście odtworzymy nawierzchnię

- wymieniał Małkowski.

Na czas prac od strony ul. Okopowej sugerowany przejazd poprowadzi ulicami Toruńską, Żabim Krukiem i Podwalem Przedmiejskim. Natomiast od ul. Kamiennej Grobli rekomendowana trasa będzie wiodła ulicami Toruńską, Chmielną i Podwalem Przedmiejskim.

Z powodu remontu przeprawy konieczne jest również wprowadzenie zmian w rozkładach jazdy linii autobusowych 106, 111, 600, N78 oraz N9. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Konieczność remontu Mostu Popielnego podnosili w marcu gdańscy radni PiS. Ich zdaniem stan przeprawy zagraża jej użytkownikom. Ocenili również, że działania miasta w kwestii remontu są opieszałe, podkreślając, że od 2020 r. na moście obowiązuje ruch wahadłowy.

Historia Mostu Popielnego sięga XVII wieku. Jak podaje Gedanopedia, pierwszą - drewnianą – konstrukcję - wzniesiono w 1643 roku. Swą nazwę most wziął od stojącego tu Dworu Popielnego, w którym składowano i urzędowo sprawdzano jakość i wagę produktów pochodzenia leśnego, takich jak potaż czy wajdaż, niezbędnych między innymi do produkcji szkła, mydła, do bielenia i farbowania tkanin, odgrywających istotną rolę w gdańskim handlu, a także lepiku.

W XIX wieku obiekt zyskał konstrukcję stalową. W czasie II wojny światowej został tylko lekko uszkodzony i do 1948 roku był jedynym szlakiem komunikacyjnym łączącym centrum miasta z Dolnym Miastem, Przeróbką, Stogami i szosą na Warszawę.

