QUIZ. Sopot i Opole śpiewa to bezbłędnie. Też potrafisz? Sprawdź się w teście z tekstów piosenek!

same hiciory!

Na szokującym nagraniu, które Ośrodek Monitorowań Zachowań Rasistowskich zamieścił na portalu X (dawniej Twitter) widać, jak agresorzy biją młodych Ukraińców. - Wyp****alać do siebie na Ukrainę - wykrzykiwali sprawcy. Autorzy profilu dodają, że później zaczęli bić tylko za to, że ofiary mówiły po Ukraińsku i znalazły sie w bezpiecznym kraju, z lepszymi perspektywami. Agresorzy są już w rękach gdańskich policjantów. Jak oni opisują sprawę? Wszystko działo się 4 września, w godzinach popołudniowych przy ul. Nowotnej.

- Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nieznana kobieta podeszła do pokrzywdzonej i bez powodu zaczęła ją bić pięściami po głowie i twarzy oraz rzuciła w nią jej telefonem, uszkadzając go. W obronie dziewczyny stanął jej 16-letni kolega, który został zaatakowany przez dwóch mężczyzn - informuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa KMP w Gdańsku.

Gdańsk: Atak na młodych Ukraińców. Policja prosi o pomoc świadków

Sprawcy kilkukrotnie uderzyli poszkodowanego, dusili, niszcząc przy tym jego okulary korekcyjne, a także wrzucili do wody jego saszetkę z telefonem. Policjanci wylegitymowali świadków zdarzenia i na miejsce wezwali opiekunów pokrzywdzonych. Podczas interwencji zgłaszająca wskazała policjantom na idącą kobietę, która wcześniej miała ją zaatakować. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 26-latkę z Gdańska. Kobieta była pijana i miała w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Zatrzymana trafiła do policyjnego aresztu.Sprawą między innymi zajęli się kryminalni ze Śródmieścia, którzy namierzyli sprawców pobicia 16-latka.

Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali zabezpieczone do tej sprawy nagranie filmowe i na podstawie posiadanego rozpoznania wytypowali pierwszego ze sprawców.

- W środę rano kryminalni w jednym z mieszkań na Stogach zatrzymali 28-letniego gdańszczanina. Funkcjonariusze ustalili też dane drugiego ze sprawców pobicia. 43-latek został zatrzymany o godzinie 21:30 na ul. Szpaki. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu - informuje policjantka z Gdańska.

Pobiła 16-latkę w Gdańsku. Są zarzuty

W środę 26-letnia podejrzana usłyszała zarzuty za spowodowanie u 16-latki średniego uszczerbku na zdrowiu oraz za zniszczenie telefonu pokrzywdzonej i spowodowania strat na kwotę tysiąca złotych. Prokurator objął ją dozorem policyjnym i wydał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i świadkami oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

28-letni sprawca w czwartek usłyszał zarzuty za pobicie 16-latka oraz za zniszczenie jego okularów, saszetki i telefonu i spowodowania strat na łączną kotwę ponad 3 tysięcy złotych. Decyzją prokuratora mężczyzna jest także pod policyjnym dozorem i ma zakaz kontaktowania się ze świadkami, pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Zarzucane zatrzymanym przestępstwa miały charakter chuligański, co wpłynie na podwyższenie kary zasądzonej wobec podejrzanych.

Za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu grozi do 5 lat więźnia. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo uszkodzenia mienia. Za udział w pobiciu grozi do 3 lat więzienia.

- Z materiałów sprawy nie wynika, aby do tych przestępstw doszło na tle narodowościowym. Niemniej jednak, z uwagi na informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej, sprawdzamy to. Jeżeli są osoby, które mają inne nagrania z tego zdarzenia, lub mają dodatkowe informacje w tej sprawie, apelujemy, aby kontaktowali się z policjantami z komisariatu na Śródmieściu - apeluje podinsp. Ciska w komunikacie na stronie gdańskiej policji. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie.

Quiz Wołodymyr Zełenski. Jak dobrze znasz niesamowity życiorys prezydenta Ukrainy? Pytanie 1 z 12 Jak ma na imię żona Wołodymra Zełenskiego? Olga Ołena Natasza Dalej