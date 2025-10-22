Seria likwidacji popularnych dyskontów. Polacy uwielbiali te sklepy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-10-22 5:23

Polacy uwielbiali robić tam zakupy – niskie ceny, szeroki asortyment i liczne promocje przyciągały tłumy klientów. Teraz jednak sieć, która przez lata cieszyła się ogromną popularnością, żegna się z kupującymi. Trwa właśnie wielka wyprzedaż likwidacyjna i kolejne sklepy przygotowują się do zamknięcia.

Sklep Poundland

i

Autor: By Edward Hands - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47796935/ CC BY-SA 4.0
Super Express Google News

Polacy uwielbiali robić tam zakupy

Sieć Poundland, znana z oferowania szerokiego asortymentu w przystępnych cenach, ogłosiła zamknięcie kolejnego sklepu – tym razem w miejscowości Hailsham w hrabstwie East Sussex. Decyzja ta zapadła zaledwie kilka dni po wcześniejszych informacjach o serii 68 likwidacji placówek w całej Wielkiej Brytanii. Sklep zlokalizowany w centrum handlowym Quintins ma zostać zamknięty 29 października, a obecnie trwa tam duża wyprzedaż likwidacyjna. Klienci tłumnie odwiedzają placówkę, by skorzystać z ostatnich okazji i rabatów.

Wiemy, jak rozczarowujące jest, gdy opuszczamy daną lokalizację, ale zanim zamkniemy drzwi na dobre, chcemy pożegnać się z klientami, oferując jeszcze większe okazje cenowe. Te specjalne rabaty, oprócz codziennej wartości, jaką oferujemy, pozwolą nam odejść z miejsc takich jak Hailsham z poczuciem satysfakcji - mówił menadżer detaliczny Poundlanda, Darren Macdonald, w rozmowie z dziennikiem "The Sun".

Polecany artykuł:

To już koniec sklepów, jakie znamy? Wkrótce będzie ich znacznie mniej. Dramatyc…

Likwidacja sklepów to plan restrukturyzacji

Likwidacja placówki w Hailsham wpisuje się w szerszy plan restrukturyzacji sieci Poundland, który zakłada:

  • zamknięcie 68 sklepów oraz dwóch magazynów w Wielkiej Brytanii.
  • redukcję około 1 000-2 000 miejsc pracy.
  • cięcie kosztów operacyjnych, renegocjacje czynszów i rezygnację z niektórych kanałów sprzedaży.

Co ciekawe, Polacy, którzy przeprowadzali się do Wielkiej Brytanii, szczególnie w pierwszych latach emigracji pokochali te sklepy od pierwszego wejrzenia. Przyciągały ich przede wszystkim niskie ceny, prosty system zakupów i ogromny wybór produktów codziennego użytku – od jedzenia i kosmetyków po artykuły gospodarstwa domowego. Wiele osób wspomina, że to właśnie tam zaopatrywało się w pierwsze niezbędne rzeczy po przyjeździe do UK.

Sonda
Czy jeździsz czasami na zakupy za granicę?
Express Biedrzyckiej - Włodzimierz Cimoszewicz: Nie wykluczam zagrożenia masową emigracją
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAMKNIĘCIE
SKLEP