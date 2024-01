i Autor: Robert Zalewski/Super Express zdjęcie ilustracyjne

Niebezpiecznie na drogach

Seria tragicznych wypadków. Nie żyje 33-latek i 36-latka. "Nieustalone przyczyny"

W niedzielę, 14 stycznia w krótkim odstępie czasu doszło do dwóch wypadków śmiertelnych w województwie pomorskim. W okolicy miejscowości Krzywe Koło (powiat gdański) zginął 33-letni mężczyzna, a w Wielkim Klinczu (powiat kościerski) zginęła 36-letnia kobieta. Przyczyny obu zdarzeń pozostają na razie nieustalone. Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości do panujących warunków.