Skandaliczna reakcja seniora po potrąceniu pieszego! Kazał policjantom „dać mu spokój”, bo spieszy się do domu

Potrącił pieszego na pasach i pouczał policjanta. „To piesi powinni uważać na przejściach dla pieszych, nie ja”

Policjanci ruchu drogowego zostali wezwani do zdarzenia, do którego doszło na ul. Wojska Polskiego w Lęborku. Na przejściu dla pieszych kierowca Mercedesa potrącił 28-letniego mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 81-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, zjeżdżając z ronda na skrzyżowaniu z ul. Warszawską, najechał na znajdującego się na pasach pieszego.

28-latek trafił do szpitala, jednak na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Interwencja najprawdopodobniej zakończyłaby się mandatem i punktami karnymi, gdyby nie postawa seniora.

- Kierowca Mercedesa stwierdził bowiem, że to nie on powinien uważać na pasach, lecz pieszy. Mimo to mężczyzna oznajmił, że policjant ma ukarać go mandatem i dać mu spokój, bo chce już jechać do domu. Ze względu na obojętną postawę kierowcy, który nie poczuwał się do winy, policjant odstąpił od nakładania na niego mandatu karnego, zatrzymał jego prawo jazdy i sporządził materiały do wniosku o ukaranie 81-latka – informują policjanci z Lęborka.

Pierwszeństwo na pasach nie zwalnia z ostrożności. Policja przypomina przepisy

Policja przypomina, że pieszy wchodzący na przejście lub już znajdujący się na pasach ma pierwszeństwo przed pojazdem, ale nadal musi zachować szczególną ostrożność. Nie wolno mu wchodzić bezpośrednio przed jadący samochód, przebiegać przez jezdnię ani korzystać z telefonu w sposób utrudniający obserwowanie drogi.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy wchodzący na przejście dla pieszych i znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jest wtedy obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, polegającej na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie – zaznaczają funkcjonariusze.

Z kolei kierowca zbliżający się do przejścia ma obowiązek zwolnić, uważnie obserwować pasy i ich okolice oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Musi zachować się tak, aby nie zmuszać osoby przechodzącej przez jezdnię do zatrzymania się, przyspieszenia lub cofnięcia.

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