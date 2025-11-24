Skontrolowano próbki wody. Alarmujące wyniki. Ważny komunikat dla mieszkańców kilku dzielnic Gdyni

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-11-24 20:44

W próbkach wody z części Gdyńskiego Systemu Wodociągowego wykryto bakterie grupy coli - poinformował w poniedziałek sanepid. Woda w kilku dzielnicach miasta jest przydatna do spożycia tylko po przegotowaniu. Ograniczenia dotyczą mieszkańców dzielnic: Gdynia Cisowa, Gdynia Chylonia, Gdynia Pustki Cisowskie–Demptowo.

Bakteria coli w Dolsku. K.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Chromowany kran, umieszczony w górnej części kadru, wylewa strumień czystej wody wprost do szklanki. Woda w szklance jest już częściowo nalana, tworząc liczne bąbelki na powierzchni i wewnątrz naczynia. Tło za kranem i szklanką jest rozmyte, utrzymane w odcieniach szarości i brązu, z jaśniejszym obszarem u góry, sugerującym okno lub inną źródło światła.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni podał w komunikacie, że w próbkach wody pobranych z punktów kontrolnych na sieci wodociągowej Gdyńskiego Systemu Zaopatrzenia w strefie obejmującej te dzielnice wykryto bakterie grupy coli. Jednocześnie w badaniach nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych, takich jak Escherichia coli czy enterokoki.

Mimo to, woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, trzeba ją najpierw przegotować. Zalecenie obejmuje nie tylko wodę do picia, ale również tę używaną do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów i naczyń, a także podczas kąpieli noworodków oraz niemowląt.

Jak podał sanepid, wodę należy gotować przez co najmniej dwie minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda nieprzegotowana może służyć jedynie do celów sanitarnych i porządkowych, takich jak sprzątanie czy spłukiwanie toalety.

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni poinformowali, że obecnie trwają prace nad przywróceniem odpowiedniej jakości wody, zgodnej z normami sanitarnymi.

GDYNIA
BAKTERIA E COLI
BAKTERIA COLI