Prokuratura Okręgowa w Słupsku poinformowała w poniedziałek, 15 kwietnia, o gwałcie na 11-letniej dziewczynce - podał PAP. Do zdarzenia doszło 3 kwietnia br. na terenie miasta, ale śledczy nie udzielają szczegółowych informacji na ten temat zdarzenia ze względu na dobro poszkodowanej. Służby zatrzymały już w tej sprawie podejrzanego, który usłyszał zarzut zgwałcenia małoletniej poniżej 15. roku życia, za co grozi mu od 5 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia. Dalsza część tekstu poniżej.

