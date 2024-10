i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Mieszkaniec Słupska musi płacić alimenty na troje dzieci, choć nie jest ojcem żadnego z nich, zdj. ilustracyjne

Szok w Słupsku

Musi płacić alimenty na cudze dzieci! Była żona nie chce wskazać biologicznych ojców

Mieszkaniec Słupska musi płacić alimenty na troje dzieci, choć nie jest ojcem żadnego z nich. Jego była żona zdradzała go, a że mężczyzna jest bezpłodny, było wiadomo, że to nie on powinien na nie łożyć. Z uwagi na to, że dzieci urodziły się w czasie małżeństwa, a kobieta nie chce wskazać biologicznych ojców - jest dwóch - to na mieszkańcu Słupska spoczywa obowiązek ich utrzymywania.