"Śpiący królewicz" na ławce, a obok… dzika impreza. Wszystko się nagrało!

Spał na ławce w parku. Wokół gromadka dzików. Nagranie z Gdyni trafiło do sieci

Kiedy 10 lub 20 lat temu chcieliśmy spotkać dzika, trzeba było wybrać się do lasu i mieć trochę szczęścia. Dzisiaj widok gromadki dzików w centrum dużych polskich miast nie jest niczym zaskakującym. Do widoku lochy i młodych przyzwyczaili się m.in. mieszkańcy Trójmiasta. Jak pokazała sytuacja z Gdyni, na niektórych obecność tych zwierząt nie robi już żadnego wrażenia.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać śpiącego na ławce mężczyznę. Był on tak "zmęczony" i senny, że nie zbudziło go nawet gromadka dzików, grasujących wokół pobliskiego śmietnika w poszukiwaniu jedzenia. Poniżej film z tego niecodziennego zdarzenia.

Dziki w Polsce - występowanie i charakterystyka

W Polsce dziki występują bardzo licznie na terenie całego kraju. Wyjątkiem są Tatry, bowiem dzik unika jedynie terenów górskich. Zwierzęta te zasiedlają głównie obszary o dużej lesistości, ponieważ w lasach znajduje pokarm oraz schronienie. Idealnym siedliskiem dla niego są lasy liściaste i lasy mieszane, gdzie znajduje się najwięcej typowego dla niego pokarmu. Optymalnym środowiskiem dla tego gatunku są prawdopodobnie lasy łęgowe.

Jeszcze w początkach XX wieku dzik był w Polsce uważany za szkodnika jako sprawca szkód w uprawach rolnych. Nie obowiązywały żadne zasady ochrony gatunku ani okresy ochronne i nie prowadzono dokarmiania. W latach 30. liczebność dzika w kraju spadła do zaledwie około 16 tysięcy.

Jeszcze w latach 50. dzik prawie nie występował w centralnej i wschodniej części Polski. Wzrost liczebności populacji tego gatunku w późniejszych latach związany jest przede wszystkim z powstaniem upraw wielkołanowych. W 2006 r. liczebność na terenie Polski wynosiła ok. 177 tysięcy. Powrót do większej populacji dzików pozytywnie wpływa na rozwój ekosystemu, m.in. poprzez redukcję liczby larw owadzich szkodników zimujących w ściółce lub spulchnianie gleby, jest jednak ograniczany ze względu na interesy rolników (dochody z upraw) oraz myśliwych (dochody z łowiectwa).

