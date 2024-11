Spis treści

Religia w polskich szkołach

Zmiany w rządzie, które odbyły się w 2023 roku, sprawiły, że byliśmy i nadal jesteśmy świadkami wielu rewolucji w naszym kraju. Metamorfozę bez wątpienia widać m.in. w szkołach, w szczególności w podejściu do lekcji religii. Okazuje się bowiem, że tym aspektem drobiazgowo zajęła się Ministra Edukacji Barbara Nowacka.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, a owe nowe zasady obowiązują już od 1 września 2024 roku.

Jak więc można się domyślać, zaszło już sporo reform w tym segmencie edukacji, lecz mimo to wszelkiego rodzaju tematy związane z religią w placówkach oświatowych nadal budzą wśród społeczeństwa wiele emocji. Idealnym tego przykładem może być sytuacja, która całkiem niedawno wywołała szum w sieci.

Nauczyciel nie spodziewał się takich odpowiedzi. Ten sprawdzian przejdzie do historii

Jakiś czas temu na facebookowym koncie "Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców" pojawiło się zdjęcie sprawdzianu z religii wraz z udzielonymi już odpowiedziami na dwa pytania. Nauczyciel poprosił bowiem o wymienienie "trzech dowolnych religii świata". Mogłoby się wydawać, że to standardowy test, więc i odpowiedzi takie będą. Nic bardziej mylnego!

Uczeń do sprawy podszedł w sposób oryginalny i z zamieszczonego w mediach społecznościowych zdjęcia dowiadujemy się, że według niego do tych religii zaliczamy: "Cojapaczaizm", "Dariuszanizm" oraz "Patataizm". To jednak nie koniec! Na teście była również prośba o podanie jednej cechy do każdej z tych religii i tutaj również ucznia poniosła wyobraźnia.

Cojapaczaizm – wiara w Kota Paczacza

Dariuszanizm – kąpiel w wannie z szampanem

Patataizm – patatajanie na jednorożcu.

Autor owych odpowiedzi miał nie lada inwencję twórczą, lecz niestety nie została ona doceniona przez nauczyciela. Co ciekawe, w sieci jednak znalazło się wielu internautów, którzy podziwiali pomysł ucznia.

I niech ktoś powie, że na zero nie trzeba się namęczyć

To jest żart? Ucznia należy za to pochwalić

Ja bym dał 5 za znajomość popkultury - pisali internauci pod postem na Facebooku.