Sprawdziliśmy ceny na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku. Kanapka z homarem za 99 zł? To dopiero początek

765. edycja Jarmarku św. Dominika to prawdziwy festiwal dla zmysłów. Od rękodzieła po lokalne przysmaki – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Spacerując pośród straganów, można poczuć magię tego wyjątkowego wydarzenia. Jednak zanim sięgniesz po portfel, warto wiedzieć, ile kosztują najciekawsze propozycje kulinarne. Przygotuj się na prawdziwą ucztę… dla podniebienia i dla portfela!

Jarmark św. Dominika w Gdańsku. Owoce morza – luksus na talerzu?

Dla miłośników morskich przysmaków obowiązkowym punktem na mapie Jarmarku jest Lobster House. Świeże ostrygi kuszą w cenie 16-18 zł za sztukę, ale prawdziwym hitem są kanapki z owocami morza. Kanapka z ośmiornicą za 54 zł, z krewetkami za 37 zł, z małżami św. Jakuba za 47 zł… A na szczycie listy – kanapka z homarem za 99 zł! Dla odważnych czeka stek z kalmara za 54 zł. Czy to luksus na talerzu? Z pewnością wykwintna propozycja na jarmarkowy lunch lub kolację.

Co jeszcze zjemy na gdańskim jarmarku? Gigantyczne ciastka i kaszubskie przysmaki

Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, koniecznie zwróć uwagę na stoisko z gigantycznymi, maślanymi ciasteczkami. Te słodkie monstra robią furorę na Jarmarku!

Jedno ciastko waży tyle, co osiem tradycyjnych, a wybór smaków przyprawia o zawrót głowy: matcha-malina, bueno, lotus, nutella, choc chip, toffi, bounty, cytryna, snickers i truskawka. Cena? 18 zł za sztukę. Czy warto? Z pewnością to idealna opcja na słodką przekąskę podczas jarmarkowego spaceru lub oryginalny prezent.

Chcesz poczuć klimat regionu? Odwiedź stoisko z kaszubskimi specjałami! Śledziobuła za 25 zł, buła z węgorzem za 36 zł i buła z łososiem za 29 zł to doskonały sposób na poznanie lokalnych smaków. Na rozgrzewkę możesz spróbować nalewki z kaszubskiej wiśni lub pigwowca – 16 zł za 100 ml lub 23 zł za 150 ml.

Pamiętajcie, Jarmark św. Dominika trwa do 17 sierpnia! Szczegółowy program znajdziecie na stronie: https://jarmarkswdominika.pl/program/