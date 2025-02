Autor:

Środa Popielcowa 2025. Kiedy zaczyna się Wielki Post?

Środa Popielcowa to ważne święto w kościele katolickim, które rozpoczyna Wielki Post, czyli 40-dniowy okres przygotowań do Wielkanocy. Dla wiernych to dzień zadumy i duchowej refleksji. Jak wiadomo, jest to święto ruchome, więc kiedy dokładnie wypada Środa Popielcowa w 2025 roku? W tym roku będzie to 5 marca.

Czy Środa Popielcowa to święto nakazane?

Wielu wiernych tuż przed 5 marca będzie zastanawiać się, czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła na mszę świętą? Okazuje się, że nie jest to święto nakazane, tym samym wierni nie mają obowiązku uczestniczenia w nabożeństwie. Mimo to dla wielu osób to symboliczna msza, na którą chętnie się udają.

Posypywanie głowy popiołem w Popielec

Co mówi ksiądz, jak sypie popiół na głowę? Środa Popielcowa od lat kojarzona jest ze zdaniem „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które na mszy świętej wypowiada ksiądz i to właśnie wtedy posypuje głowy wiernych popiołem. Co oznacza posypanie głowy popiołem? Owy obrzęd symbolizuje katolikom pokorę, przemijanie i wezwanie do nawrócenia. Praktykowany od wieków zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową jest skierowany do każdego, niezależnie od tego, czy dana osoba jest ochrzczona, czy nie - kościół w tej kwestii nie stawia ograniczeń.

Z czego jest popiół na Środę Popielcową?

Zgodnie z obrządkiem religijnym spisanym w Mszale w Środę Popielcową „w czasie Mszy św. poświęca się popiół przygotowany z gałązek palm lub innych drzew, poświęconych w roku poprzednim i posypuje się nim głowy wiernych.” Popiół na Środę Popielcową powstaje więc ze spalenia naszych zeszłorocznych palm poświęconych w Niedzielę Palmową.

Środa Popielcowa a post ścisły. Kogo obowiązuje i czy można jeść mięso?

Środa Popielcowa oznacza również post ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Okazuje się jednak, że nie każdy musi stosować się do tej zasady. Kogo obowiązuje więc post w Środę Popielcową?

Dorosłych od 18. do 60. roku życia obowiązuje ścisły post, czyli trzy posiłki bez mięsa.

Dzieci do 14. roku życia oraz młodzież do 18. są natomiast zobowiązane do rezygnacji z posiłków z mięsem, ale nie muszą ograniczać się w ilości pokarmu.

