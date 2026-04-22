Stracił panowanie nad walcem drogowym. Zginęła 24-letnia kobieta

Tragiczny wypadek pod Kościerzyną

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 22 kwietnia, w Nowej Karczmie. Podczas prac w rejonie drogi wojewódzkiej doszło do poważnego wypadku z udziałem walca drogowego. Poszkodowana 24‑letnia kobieta zmarła mimo natychmiastowej reanimacji.

Jak doszło do tragedii?

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 221 doszło do groźnego zdarzenia z udziałem walca drogowego. 38‑letni kierowca walca podczas zjazdu ze wzniesienia stracił kontrolę nad maszyną. Walec uderzył najpierw w zaparkowanego VW Passata, potem w budkę, a następnie w metalowe ogrodzenie. To właśnie ogrodzenie z ogromną siłą uderzyło w stojącą w pobliżu 24‑latkę.

Walka o życie 24‑latki

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy i ratownicy medyczni prowadzili resuscytację krążeniowo‑oddechową, jednak mimo ich wysiłków kobiety nie udało się uratować. Zgon stwierdzono na miejscu. W akcji brały udział dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli czynności procesowe. Wykonywane są oględziny miejsca wypadku, dokumentacja fotograficzna, szkic sytuacyjny oraz przesłuchania świadków. Wszystkie działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

4

