Wielki pożar w Gdyni. Z ogniem walczy około 30 zastępów PSP

Pożar hali magazynowej w Gdyni 22.04.2026

Około 16:30 w środę, 22 kwietnia służby odebrały zgłoszenie o wielkim pożarze, który wybuchł na terenie hali magazynowej przy ul. Północnej w Gdyni. Po przybyciu pierwszych jednostek straży pożarnej na miejsce okazało się, że pożar jest już znacząco rozwinięty.

Na miejsce akcji skierowano około 30 zastępów straży pożarnej.

Wiadomo, że ogień objął zgromadzoną w budynku sprasowaną makulaturę i przeniósł się na zaparkowane na zewnątrz pojazdy. Według wstępnych informacji w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

– Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu i objął co najmniej pięć pojazdów służbowych zaparkowanych bezpośrednio przy magazynie – powiedział oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej st. kpt. Paweł Przybyłowicz cytowany przez PAP, dodając, że hala ma znaczne rozmiary - 100 na 50 metrów.

Obecnie działania koncentrują się na opanowaniu ognia oraz ochronie sąsiednich budynków przed rozprzestrzenieniem się pożaru.

