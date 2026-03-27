Synoptycy nie mają dobrych wieści. Przymrozki i śnieżyce, a nawet 30 cm śniegu!

Zima wraca z impetem
Choć kalendarzowa wiosna już trwa, pogoda zdecydowała się na gwałtowny zwrot. IMGW wydał szereg ostrzeżeń pierwszego stopnia, obejmujących intensywne opady śniegu, ulewy oraz silne przymrozki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych województwach, gdzie śnieg sypie bez przerwy od kilkudziesięciu godzin.
Śnieżyce na południu. Do 30 cm białego puchu
Największe opady notowane są w Małopolsce i na Śląsku. W Zakopanem pokrywa śnieżna przekroczyła już 20 cm, a według IMGW całkowity przyrost do sobotniego poranka może wynieść nawet 20–30 cm.
- Intensywne opady obejmują m.in. Podhale, Podbeskidzie i okolice Nowego Sącza.
- Powyżej 800 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10–15 cm tylko w najbliższych godzinach.
Ostrzeżenia przed śnieżycami obowiązują także w wybranych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. W górach warunki mogą być ekstremalnie trudne.
Mróz uderzy w nocy
Podczas gdy południe tonie w śniegu, północ i zachód kraju muszą przygotować się na silne przymrozki.
- Lokalnie temperatura spadnie do –8°C.
- Śliskie drogi i chodniki będą poważnym zagrożeniem dla kierowców i pieszych.
Ulewy i możliwe podtopienia
W niżej położonych regionach Małopolski i Śląska zamiast śniegu pojawia się intensywny deszcz.
- Do niedzieli może spaść 40–60 mm wody, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień.
- IMGW nie wyklucza wydłużenia obowiązywania alertów.
Uwaga na drogach!
Synoptycy ostrzegają, że warunki drogowe będą wyjątkowo trudne:
- śliska nawierzchnia,
- ograniczona widoczność,
- zasypane jezdnie w rejonach górskich.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w godzinach porannych.
Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa
Najbliższe dni przyniosą prawdziwy pogodowy rollercoaster: od śnieżyc i mrozu po intensywne ulewy. IMGW apeluje o ostrożność i śledzenie komunikatów. Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa — a 30 cm śniegu w marcu to dopiero początek jej niespodzianek.