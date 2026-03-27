Synoptycy nie mają dobrych wieści. Przymrozki i śnieżyce, a nawet 30 cm śniegu!

Grzegorz Kluczyński
2026-03-27 18:39

Nad Polskę wraca zimowy chaos: IMGW ostrzega przed silnymi śnieżycami i przymrozkami, a miejscami może spaść nawet 30 cm śniegu. Synoptycy alarmują, że najbliższe godziny przyniosą gwałtowne pogorszenie pogody, szczególnie na południu kraju. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na bardzo trudne warunk

IMGW ostrzega przed zimą

Zima wraca z impetem

Choć kalendarzowa wiosna już trwa, pogoda zdecydowała się na gwałtowny zwrot. IMGW wydał szereg ostrzeżeń pierwszego stopnia, obejmujących intensywne opady śniegu, ulewy oraz silne przymrozki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych województwach, gdzie śnieg sypie bez przerwy od kilkudziesięciu godzin.

Śnieżyce na południu. Do 30 cm białego puchu

Największe opady notowane są w Małopolsce i na Śląsku. W Zakopanem pokrywa śnieżna przekroczyła już 20 cm, a według IMGW całkowity przyrost do sobotniego poranka może wynieść nawet 20–30 cm.

  • Intensywne opady obejmują m.in. Podhale, Podbeskidzie i okolice Nowego Sącza.
  • Powyżej 800 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10–15 cm tylko w najbliższych godzinach.

Ostrzeżenia przed śnieżycami obowiązują także w wybranych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. W górach warunki mogą być ekstremalnie trudne.

Mróz uderzy w nocy

Podczas gdy południe tonie w śniegu, północ i zachód kraju muszą przygotować się na silne przymrozki.

  • Lokalnie temperatura spadnie do –8°C.
  • Śliskie drogi i chodniki będą poważnym zagrożeniem dla kierowców i pieszych.

Ulewy i możliwe podtopienia

W niżej położonych regionach Małopolski i Śląska zamiast śniegu pojawia się intensywny deszcz.

  • Do niedzieli może spaść 40–60 mm wody, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień.
  • IMGW nie wyklucza wydłużenia obowiązywania alertów.

Uwaga na drogach!

Synoptycy ostrzegają, że warunki drogowe będą wyjątkowo trudne:

  • śliska nawierzchnia,
  • ograniczona widoczność,
  • zasypane jezdnie w rejonach górskich.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w godzinach porannych.

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

Najbliższe dni przyniosą prawdziwy pogodowy rollercoaster: od śnieżyc i mrozu po intensywne ulewy. IMGW apeluje o ostrożność i śledzenie komunikatów. Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa — a 30 cm śniegu w marcu to dopiero początek jej niespodzianek.

