Synoptycy nie mają dobrych wieści. Przymrozki i śnieżyce, a nawet 30 cm śniegu!

Zima wraca z impetem

Choć kalendarzowa wiosna już trwa, pogoda zdecydowała się na gwałtowny zwrot. IMGW wydał szereg ostrzeżeń pierwszego stopnia, obejmujących intensywne opady śniegu, ulewy oraz silne przymrozki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych województwach, gdzie śnieg sypie bez przerwy od kilkudziesięciu godzin.

Śnieżyce na południu. Do 30 cm białego puchu

Największe opady notowane są w Małopolsce i na Śląsku. W Zakopanem pokrywa śnieżna przekroczyła już 20 cm, a według IMGW całkowity przyrost do sobotniego poranka może wynieść nawet 20–30 cm.

Intensywne opady obejmują m.in. Podhale, Podbeskidzie i okolice Nowego Sącza.

Powyżej 800 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10–15 cm tylko w najbliższych godzinach.

Ostrzeżenia przed śnieżycami obowiązują także w wybranych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. W górach warunki mogą być ekstremalnie trudne.

Mróz uderzy w nocy

Podczas gdy południe tonie w śniegu, północ i zachód kraju muszą przygotować się na silne przymrozki.

Lokalnie temperatura spadnie do –8°C.

Śliskie drogi i chodniki będą poważnym zagrożeniem dla kierowców i pieszych.

Ulewy i możliwe podtopienia

W niżej położonych regionach Małopolski i Śląska zamiast śniegu pojawia się intensywny deszcz.

Do niedzieli może spaść 40–60 mm wody, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień.

IMGW nie wyklucza wydłużenia obowiązywania alertów.

Uwaga na drogach!

Synoptycy ostrzegają, że warunki drogowe będą wyjątkowo trudne:

śliska nawierzchnia,

ograniczona widoczność,

zasypane jezdnie w rejonach górskich.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w godzinach porannych.

Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

Najbliższe dni przyniosą prawdziwy pogodowy rollercoaster: od śnieżyc i mrozu po intensywne ulewy. IMGW apeluje o ostrożność i śledzenie komunikatów. Zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa — a 30 cm śniegu w marcu to dopiero początek jej niespodzianek.

Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie