Szkoły przygotowują się na naukę zdalną. Do placówek trafi nowoczesny sprzęt!

Polskie szkoły szykują się na naukę zdalną. Nowe przepisy nie pozostawiają wyboru

Pandemia sprzed kilku lat dobitnie pokazała, że polskie szkoły nie były przygotowane na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Brak sprzętu, słabe łącza internetowe i improwizowane rozwiązania sprawiały, że nauka online często była chaotyczna i mało efektywna. To doświadczenie stało się jednym z impulsów do zmian w prawie.

Obecnie art. 125a w ustawie Prawa oświatowego nakłada na dyrektorów jednoznaczny obowiązek - w razie wystąpienia określonych zagrożeń, takich jak niska temperatura, sytuacja epidemiologiczna czy inne nadzwyczajne zdarzenia, zajęcia stacjonarne muszą zostać zawieszone. Jeśli przerwa trwa dłużej niż dwa dni, szkoła ma obowiązek przejścia na nauczanie zdalne, co wymaga pełnego przygotowania technologicznego i organizacyjnego.

Tak zmienia się polska edukacja

W ramach nowego programu do szkół podstawowych i ponadpodstawowych trafi 100 000 zestawów sprzętu do nauczania zdalnego. Wyposażenie obejmuje m.in.:

tablet graficzny (dla wygodnego pisania / rysowania online),

mikrofon ze stacją zbierającą dźwięk z sali,

kamerę na statywie (do pokazywania eksperymentów, modelów lub nauczyciela),

słuchawki z mikrofonem,

HUB USB integrujący urządzenia.

Zapewnienie szkołom sprzętów do edukacji zdalnej to jednak nie wszystko. W ramach cyfrowej transformacji w szkołach zmieni się jeszcze więcej!

Sprzęt do nauki zdalnej to jednak tylko część większej modernizacji polskich szkół w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a dokładnie komponentu C2.2.1. W wielu placówkach równolegle powstają pracownie AI i STEM, interaktywne monitory i specjalistyczne oprogramowanie, które ma przygotować uczniów do rynku pracy przyszłości. Modernizowane są także szkolne sieci LAN, tak aby udźwignęły intensywne korzystanie z technologii - od lekcji online po zajęcia programowania czy obsługę laboratoriów cyfrowych.