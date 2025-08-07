Szok w Gdańsku! Kapitan kontenerowca kompletnie pijany! Zamiast do Niemiec, trafił na komisariat

Kapitan kontenerowca, który miał wypłynąć z Gdańska, został zatrzymany z ponad 2 promilami alkoholu we krwi.

Obywatel Ukrainy dowodzący statkiem Porto Kagio miał ponad 2,29 promila alkoholu, co uniemożliwiło jego natychmiastowy wypływ.

Po interwencji Straży Granicznej i wymianie kapitana, kontenerowiec ostatecznie opuścił port.

Jak dowiedziała się PAP, kontenerowiec Porto Kagio miał wyjść z Gdańska do portu w Bremerhaven. Dyżurny Kapitanatu Portu w Gdańsku drogą radiową wywołał Straż Graniczną z informacją dotyczącą wątpliwości co do trzeźwości kapitana jednostki.

Mundurowi z placówki Straży Granicznej w Gdańsku udali się na pokład i przebadali kapitana. Był nim obywatel Ukrainy. Miał 2,29 promila alkoholu.

– powiedział w rozmowie z PAP Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Kolejne badanie trzeźwości mężczyzny zostało wykonane w komisariacie policji w Gdańsku. Urządzenie wykazało wówczas 2,5 promila. Wieczorem dokonano zmiany na stanowisku kapitana statku i kontenerowiec wypłynął do Niemiec. Kontenerowiec Porto Kagio pływa pod banderą liberyjską. Ma 279 metrów długości i 40 metrów szerokości.

