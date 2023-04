Dawid wjechał w grupę ludzi, 19-letnia Daria nie miała szans. Tragedia w wielkanocny poniedziałek

Nowe fakty

Szymbark. Daria zginęła w strasznym wypadku. Sprawca opuścił areszt. Wkrótce minie rok od tragedii

To był wielkanocny poniedziałek (18 kwietnia) 2022 roku. Daria (19 l. +) wracała z dyskoteki w Szymbarku ze znajomymi. Grupa liczyła łącznie sześć osób. W pewnym momencie w idących poboczem ludzi wjechał volkswagen golf, którym kierował Dawid T. (22 l.). Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale schwytała go policja. Jesienią opuścił areszt, bowiem wpłacono kaucję w wysokości 70 tys. złotych. Co dzieje się w tej sprawie blisko rok po tragedii?