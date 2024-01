Ta dzielnica w Gdańsku zmieni swoją nazwę? Obecna nie kojarzy się z tym rejonem miasta

Ponad 5 lat temu powstała 35. dzielnica Gdańska. Orunia Górna - Gdańsk Południe została wyodrębniona z dzielnicy Chełm. Inicjatywa podziału Chełmu wyszła oddolnie, od mieszkańców Oruni Górnej. Zanim sprawą zajęła się Rada Miasta Gdańska, to Rada Dzielnicy Chełm podjęła uchwałę o podziale dzielnicy na dwie części: Chełm i Orunię Górną. Granicę Oruni Górnej - Gdańska Południe stanowi granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej biegnie na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręca na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzi do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzi do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.

Teraz radni dzielnicy chcą zmiany jej nazwy. Ma to związek z historyczną nazwą tych terenów.

Należy zaznaczyć, że nie chcemy zmieniać całej nazwy, a jedynie jej drugi człon. Obecna nazwa "Orunia Górna - Gdańsk Południe" nie kojarzy się mieszkańcom Gdańska w zasadzie z żadną dzielnicą. O ile jeszcze kojarzona jest "Orunia Górna", o tyle "Gdańsk Południe" to dla większości po prostu pewien obszar, część Gdańska. To właśnie często się myli - ponieważ jest nomenklatura rad dzielnic, ale też nomenklatura miejska, zgodnie z którą Gdańsk Południe jest nazwą urbanistyczną. Chcielibyśmy od tego odejść - żeby mieszkańcy, wymieniając nazwę tej dzielnicy wiedzieli, w którym miejscu mieszkają. Zaproponowaliśmy historyczną nazwę "Maćkowy", ponieważ była tu kiedyś wieś o tej nazwie, która także miała swoją historię

– tłumaczy Zenobia Glac - Ściebura, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe Nazwa "Maćkowy" od lat jest używana powszechnie przez mieszkańców, którzy często mówią, że mieszkają „na Maćkach”, jadą „na Maćkowy”.

Zmiana nazwy dzielnicy? Najpierw konsultacje z mieszkańcami

W poniedziałek (15 stycznia) rozpoczną konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe w sprawie zmiany nazwy tej dzielnicy na Orunia Górna - Maćkowy. Konsultacje potrwają 2 tygodnie, do 28 stycznia.

Ich wyniki trafią do Rady Miasta Gdańska, która podejmie ostateczną decyzję co do pozostawienia dotychczasowej nazwy bądź uchwalenia nowej - w zależności od tego, co powiedzą mieszkańcy dzielnicy.

O zmianę nazwy zaapelowali do prezydent Gdańska radni dzielnicy podczas służbowego spaceru po Oruni Górnej - Gdańsku Południu, który odbył się w październiku 2023 r. Wcześniej Rada Dzielnicy podjęła też uchwałę w tej sprawie. Ten dokument trafił do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego w Radzie Miasta Gdańska, a ta z kolei zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych przed podjęciem decyzji. Konsultacje w dniach 15 - 28 stycznia 2024 roku. Mieszkańcy Oruni Górnej - Gdańska Południe będą mogli wyrazić swoje zdanie:

poprzez złożenie formularza dotyczącego zmiany nazwy osobiście lub wysyłając go na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8-12 z dopiskiem „Konsultacje - Zmiana nazwy dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe”

przesyłając formularz na adres poczty elektronicznej: [email protected].

wypełniając ankietę elektroniczną dostępną w dniach konsultacji na stronie www.gdansk.pl.

