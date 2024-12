Jacek wypadł przez okno z telewizorem przywiązanym do szyi. Po sześciu latach od tragedii wciąż nie wiadomo jak do tego doszło

Wigilijne tradycje w Polsce. Te zna każdy z nas!

Święta to czas wielu tradycji, które bardzo często kultywowane są od pokoleń. W Polsce Wigilia i cały okres Bożego Narodzenia ma szczególne znaczenie. To właśnie wtedy mamy okazję spędzić trochę czasu z bliskimi, odpocząć oraz przypomnieć sobie o różnych wartościach czy zwyczajach. Niemalże każdy z nas kojarzy np. łamanie się opłatkiem, chowanie sianka pod obrus czy pozostawianie pustego miejsca przy stole. Co ciekawe, w przypadku ostatniej z wymienionych tradycji, mało kto wie, skąd ta pochodzi, a okazuje się, że ma interesujące i nieco przerażające korzenie.

Puste miejsce przy stole. Jaką tajemnice skrywa ten zwyczaj?

Zgodnie z tradycją podczas świąt Bożego Narodzenia zostawiamy puste miejsce przy stole, które przeznaczone jest dla zbłąkanego wędrowca - tak przynajmniej twierdzi większość Polaków. Okazuje się jednak, że tradycja ta przed laty miała inne znaczenie - jakie? Nasi przodkowie jeszcze za czasów pogańskich pozostawali puste miejsce przy stole dla duchów. Twierdzono, że to właśnie zbłąkane dusze zmarłych osób zasiadają w tym miejscu i świętują razem z resztą bliskich. Dziś dla wielu może brzmieć to nieco upiornie, lecz wówczas było to całkiem normalne, bowiem wierzono w magię, a tematy duchów nie były ludziom obce.