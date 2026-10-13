Tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi. Służby zabezpieczają obiekt przypominający drona

Niepokojące zdarzenie na polskim wybrzeżu: przypadkowa osoba natrafiła na tajemnicze fragmenty obiektu przypominającego bezzałogowy statek powietrzny.

Służby potwierdziły, że chodzi o części drona, a Żandarmeria Wojskowa prowadzi intensywne dochodzenie, by ustalić pochodzenie i charakter znaleziska.

Sprawdź, co na ten moment wiadomo o nietypowym odkryciu. O szczegółach piszemy poniżej.

Fragmenty drona znalezione na plaży w Karwi. Na miejscu pracują służby

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 października. Zgłoszenie wpłynęło do służb o godzinie 18.20. Oficer dyżurny otrzymał za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego informację o podejrzanym przedmiocie znalezionym przez osobę postronną na plaży w Karwi.

Według wstępnych informacji ujawniono fragmenty bezzałogowego statku powietrznego. Jak poinformował TVN24 rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej, na miejsce skierowano odpowiednie służby, które prowadzą działania zmierzające do ustalenia, czym dokładnie jest znaleziony obiekt. Na razie jego pochodzenie i charakter nie zostały potwierdzone.

- Jak tylko będziemy pewni, że można bezpiecznie zbliżyć się do obiektu, na pewno będziemy o tym państwa informować – podkreślił podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Żandarmerii Wojskowej.

Służby kontynuują działania na miejscu. Na ten moment nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących znalezionych fragmentów ani ich pochodzenia.

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