Tak myły się nasze babcie przed laty! "Kąpiele powietrzne" były normą

Podgrzaną na piecu wodę wlewano do miski, która zawsze stała w kącie izby. Myto się w kolejności starszeństwa: od najstarszego do najmłodszego. Rzadko korzystano z mydła, ograniczając się do wytarcia mokrej twarzy kawałkiem płótna. Wodę pozostawiano do wielokrotnego użycia - czytamy na stronie historiaposzukaj.pl.