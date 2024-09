W PRL-u uchodziła za przysmak szkolnych stołówek! Dziś wywołuje obrzydzenie

W okresie PRL-u była prawdziwym przysmakiem. Dziś budzi odrazę

Czasy PRL-u były wyjątkowe i miały w sobie coś specyficznego, nie da się tego ukryć. Jeśli jesteście więc ciekawi, jak wówczas wyglądała rzeczywistość, zachęcamy do sprawdzenia artykułu: Życie codzienne w PRL-u. Tak wyglądała rzeczywistość naszych rodziców.

Oczywiście owe lata to nie tylko kolejki do sklepów, kartki na żywność i puste półki, lecz również wspomnienia, które dla wielu wciąż pozostają żywe. Jednym z obszarów, który bez wątpienia wyróżniał się w okresie PRL-u, była kuchnia.

Okazuje się bowiem, iż ograniczona dostępność do wielu produktów spożywczych wręcz zmuszała kucharzy do kreatywności i eksperymentowania. Nie ma więc się co dziwić, że spora część potraw bazowała na prostych składniach. Jednym z takich dań była wodzianka, czyli zupa idealnie oddająca ducha tamtych czasów. Jakich składników używano? To może was zaskoczyć! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wodzianka, czyli PRL-owska "zupa z trupa". Pamiętajcie jej smak?

Wodzianka to tradycyjna zupa śląska, którą zajadano się na przełomie XIX i XX wieku. Niektórzy nazywali ją również "zupą z trupa" ze względu na ubogi skład oraz ogólny minimalizm. Robiono ją w szczególności jesienią i zimą, bowiem rozgrzewała i była bardzo sycąca. Do jej przygotowania używano zazwyczaj łoju wołowego i sadła, czerstwego chleba, czosnku, wody oraz pieprzu i soli. Poniżej zamieszczamy przykładowy przepis na wodziankę.

Przepis na wodziankę. Przygotowanie krok po kroku

Czerstwy chleb pokruszyć do misek. Wodę zagotować. Dodać smalec i zamieszać do rozpuszczenia. Czosnek posiekać i dodać do wrzącej wody. Przyprawić wszystko świeżo zmielonym pieprzem. Spróbować i ewentualnie doprawić jeszcze do smaku. Gorącą zupą zalać czerstwy chleb.

Jak widać, to niezwykle proste danie z kilku składników. Dajcie znać na naszych social mediach, czy kiedykolwiek jedliście ową potrawę i oczywiście czy wam smakowała.