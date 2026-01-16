Tak się tłumaczyła po potrąceniu 14-latka na przejściu dla pieszych. Chłopiec w szpitalu

Kobieta nie widziała 14-latka. Potrącenie w Bytowie

Niebezpieczne zdarzenie przy ul. Gdańskiej w Bytowie. W czwartek (15 stycznia) wieczorem 34-letnia kobieta kierująca oplem nie zachowała szczególnej ostrożności i potrąciła 14-latka na oznakowanym przejściu dla pieszych. Nastolatek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

34-latka w rozmowie z policjantami przyznała, że nie zauważyła mającego na sobie ciemne ubrania nastolatka. Kobieta była trzeźwa, mundurowi zatrzymali jej prawo jazdy. Funkcjonariusze ustalili świadków i zabezpieczyli ślady, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności z wypadku z Bytowa.

Apel policji o bezpieczeństwo na drodze

Przy tej okazji policjanci przypominają, aby zdjąć nogę z gazu i zachować ostrożność, gdy zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Chwila naszej nieuwagi może skończyć się tragedią. Piesi natomiast powinni zawsze kierować się zasadą ograniczonego zaufania do kierowców i pamiętać o odblaskach, dzięki którym ich widoczność znacząco się zwiększa.

Zgodnie z przepisami, poza obszarem zabudowanym, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Choć w miastach nie jest to obowiązkowe, policja stanowczo rekomenduje ich używanie, szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy dni są krótsze, a warunki pogodowe często utrudniają widoczność.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

