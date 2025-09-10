Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było. Pierwsze pociągi aglomeracyjne już wożą Pomorzan

Po pomorskich torach kursuje coraz więcej nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które zastępują wysłużone, mające kilkadziesiąt lat pojazdy serii EN57/71.

W sobotę świętowaliśmy 10 lat Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Remontujemy infrastrukturę kolejową w całym regionie, a dziś prezentujemy zupełnie nowe na pomorskich torach pociągi. Można śmiało powiedzieć, że ostatnie 10 lat to prawdziwa kolejowa rewolucja

– mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podczas prezentacji nowych pociągów.

Taborowe zakupy dotyczą nie tylko połączeń regionalnych. Ale również tych w sercu metropolii na linii trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.

Choć podobnie do znanych i lubianych przez pasażerów pociągów z serii Impuls, to jednak 58We to zupełnie nowa konstrukcja. Tym, co je wyróżnia, jest na pewno większa liczba drzwi. To bardzo ważne w obsłudze ruchu w metropolii. Więcej drzwi to szybsza i wygodniejsza wymiana pasażerów na stacjach. Podłoga w tych pociągach została dopasowana do wysokości peronów na linii SKM.

W nowym taborze postawiliśmy na bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność. Chcieliśmy, aby powstał z myślą o linii SKM, o wysokości peronów, o codziennych pasażerach – mieszkańcach Trójmiasta, całego Pomorza i naszych gościach. To ważny krok w stronę transportu publicznego, który jest dostępny i otwarty dla każdego pasażera

– podkreślił marszałek województwa.

Składy są klimatyzowane, monitorowane i wyposażone w system informacji pasażerskiej. W pojeździe zainstalowany jest również defibrylator AED. Pierwsze dwa składu już wożą pasażerów, kolejne przyjadą w ciągu najbliższych dni. Jeden z nich, zaprezentowany zostanie na targach Trako 2025.

Będzie to 300. wyprodukowany przez nas Impuls

– dodał Zbigniew Konieczek, prezes Newag SA.

Pociągi aglomeracyjne. Gdzie będą jeździły?

Składy 58We przeznaczone są do obsługi ruchu aglomeracyjnego. Oznacza to, że będą kursować na pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem.

Dziś Gdańsk Śródmieście jest stacją końcową, ale w niedalekiej przyszłości, po wybudowaniu linii PKM Południe będzie to stacja przelotowa w kierunku Kowal

– opisuje Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Warto dodać, że kilka dni temu Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki przetargu na kolejne dwa składy aglomeracyjne.

Ale chcemy skorzystać z zawartego tam prawa opcji i zamówić 12 składów. W przypadku realizacji pełnej opcji na linii SKM będą kursować niemalże tylko nowe lub gruntownie zmodernizowane pojazdy

– dodaje wicemarszałek.

Na nowe aglomeracyjne składy z niecierpliwością czekają nie tylko pasażerowie, ale również kolejarze.

Choć od lat dbamy o nasz obecny tabor i staramy się, by służył wszystkim jak najlepiej, to jednak czasu nie da się oszukać. Dlatego cieszymy się, że do naszej floty dołączają impulsy – pociągi aglomeracyjne zaprojektowane specjalnie z myślą o SKM i naszych podróżnych

– cieszy się Eugeniusz Manikowski, prezes PKP SKM w Trójmieście.

W 2025 roku na Pomorze trafi łącznie osiem nowych pociągów aglomeracyjnych. W przyszłym roku dołączy do nich kolejne 12 jednostek. Ich zakup jest możliwy dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Cały projekt zakupu nowoczesnego taboru opiewa na kwotę ponad 850 milionów złotych, z 20 pociągów aglomeracyjnych.

