Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było. Pierwsze pociągi aglomeracyjne już wożą Pomorzan

Anna Kobryń
2025-09-10 11:23

Zaprojektowane specjalnie na potrzeby połączeń aglomeracyjnych. Oznaczone 58We dwa pierwsze składy już wożą pasażerów trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Łącznie będzie ich 20.

Po pomorskich torach kursuje coraz więcej nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które zastępują wysłużone, mające kilkadziesiąt lat pojazdy serii EN57/71.

W sobotę świętowaliśmy 10 lat Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Remontujemy infrastrukturę kolejową w całym regionie, a dziś prezentujemy zupełnie nowe na pomorskich torach pociągi. Można śmiało powiedzieć, że ostatnie 10 lat to prawdziwa kolejowa rewolucja

– mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podczas prezentacji nowych pociągów.

Taborowe zakupy dotyczą nie tylko połączeń regionalnych. Ale również tych w sercu metropolii na linii trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.

Choć podobnie do znanych i lubianych przez pasażerów pociągów z serii Impuls, to jednak 58We to zupełnie nowa konstrukcja. Tym, co je wyróżnia, jest na pewno większa liczba drzwi. To bardzo ważne w obsłudze ruchu w metropolii. Więcej drzwi to szybsza i wygodniejsza wymiana pasażerów na stacjach. Podłoga w tych pociągach została dopasowana do wysokości peronów na linii SKM.

W nowym taborze postawiliśmy na bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność. Chcieliśmy, aby powstał z myślą o linii SKM, o wysokości peronów, o codziennych pasażerach – mieszkańcach Trójmiasta, całego Pomorza i naszych gościach. To ważny krok w stronę transportu publicznego, który jest dostępny i otwarty dla każdego pasażera

– podkreślił marszałek województwa.

Składy są klimatyzowane, monitorowane i wyposażone w system informacji pasażerskiej. W pojeździe zainstalowany jest również defibrylator AED. Pierwsze dwa składu już wożą pasażerów, kolejne przyjadą w ciągu najbliższych dni. Jeden z nich, zaprezentowany zostanie na targach Trako 2025.

Będzie to 300. wyprodukowany przez nas Impuls

– dodał Zbigniew Konieczek, prezes Newag SA.

Pociągi aglomeracyjne. Gdzie będą jeździły?

Składy 58We przeznaczone są do obsługi ruchu aglomeracyjnego. Oznacza to, że będą kursować na pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem.

Dziś Gdańsk Śródmieście jest stacją końcową, ale w niedalekiej przyszłości, po wybudowaniu linii PKM Południe będzie to stacja przelotowa w kierunku Kowal

– opisuje Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Warto dodać, że kilka dni temu Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki przetargu na kolejne dwa składy aglomeracyjne.

Ale chcemy skorzystać z zawartego tam prawa opcji i zamówić 12 składów. W przypadku realizacji pełnej opcji na linii SKM będą kursować niemalże tylko nowe lub gruntownie zmodernizowane pojazdy

 – dodaje wicemarszałek.

Na nowe aglomeracyjne składy z niecierpliwością czekają nie tylko pasażerowie, ale również kolejarze.

Choć od lat dbamy o nasz obecny tabor i staramy się, by służył wszystkim jak najlepiej, to jednak czasu nie da się oszukać. Dlatego cieszymy się, że do naszej floty dołączają impulsy – pociągi aglomeracyjne zaprojektowane specjalnie z myślą o SKM i naszych podróżnych

– cieszy się Eugeniusz Manikowski, prezes PKP SKM w Trójmieście.

W 2025 roku na Pomorze trafi łącznie osiem nowych pociągów aglomeracyjnych. W przyszłym roku dołączy do nich kolejne 12 jednostek. Ich zakup jest możliwy dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Cały projekt zakupu nowoczesnego taboru opiewa na kwotę ponad 850 milionów złotych, z 20 pociągów aglomeracyjnych.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy!

